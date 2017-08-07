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До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО занесли нові лісові масиви України

Об'єкт "Букові праліси" розширено на 12 країн Європи
У п'ятницю, 7 липня, до списку ЮНЕСКО були занесені нові лісові масиви України.
До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО занесли нові лісові масиви України Фото: gorgany.if.ua

Це було зроблено в рамках розширення об'єкта "Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини і реліктові букові ліси Німеччини". Тепер він має назву "Незаймані букові ліси в Карпатах та інших регіонах Європи" і охоплює не три країни, як раніше (Україна, Словаччина і Німеччина), а дванадцять - додані також Албанія, Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Іспанія, Італія, Румунія, Словенія.

Також у рамках розширення до об'єкта занесено українські лісові масиви Горгани (заповідна зона - 753,48 га), Розточчя (384,81 га) Сатанівська Дача (212,01 га), Синевир - Дарвайка (1588,46 га), Синевир - Квасовець (561,62 га), Синевир - Стримба (260,65 га), Синевир - Вільшани (454,31 га), Зачарований Край - Іршава (93,97 га) та Зачарований Край - Великий Діл (1164,16 га), - повідомляється  на сайті ЮНЕСКО.

До 2017 року в транскордонний об'єкт "Букові праліси" входили лісові масиви Чорногора, Уголька - Широкий Луг, Свидовець, Мараморош, Кузій - Трибушани, Стужиця - Ужок.

Як відзначають у ЮНЕСКО, з кінця останнього Льодовикового періоду, європейські букові ліси успішно поширювалися протягом декількох тисячоліть з ряду ізольованих ділянок в Альпах, Карпатах, Середземномор'ї та Піренеях. Цей процес триває донині. Успішне поширення букових лісів відображає їхню гнучкість і пристосовність до різних географічних, кліматичних та інших природних умов.

Засідання 41-ї сесії Комітету Всесвітньої спадщини проходить під головуванням засновника і директора Міжнародного центру культури в Кракові Яцека Пурхла з 2 по 13 липня. Занесення об'єктів до Списку Всесвітньої спадщини триватиме до 9 липня включно.   

Нагадаємо, що в Україні створять єдиний орган контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища.

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08 07 2017 19:58
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