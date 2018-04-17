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Юніорська збірна України перемогла угорців на першості світу з хокею у Києві

У попередніх зустрічах підопічні Олега Ігнатьєва поступилися Японії (0:1) та перемогли Австрію (5:3)
Хокеїсти юніорської збірної України (гравці до 18-ти років) у вівторок, 17 квітня, переграли команду Угорщини на чемпіонаті світу у дивізіоні 1В, що триває у Києві, - 4:3 (1:1, 2:0, 1:2).
Юніорська збірна України перемогла угорців на першості світу з хокею у Києві Фото: ukrinform.com

На льодовому майданчику столичного Палацу спорту шайби у складі "синьо-жовтих" закинули Фелікс Морозов (10, 32 хвилини), Микита Кругляков (34) та Дмитро Даниленко (43), повідомляє Укрінформ.

В інших іграх третього туру Італія з рахунком 7:1 (2:0, 2:0, 3:1) розгромила Румунію, а австрійці взяли гору над японцями - 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

У попередніх зустрічах  підопічні Олега Ігнатьєва поступилися Японії (0:1) та перемогли Австрію (5:3).  

Турнірне становище: Угорщина - 6 очок, Австрія - 6, Україна - 6, Японія - 6, Італія - 3, Румунія - 0.

18 квітня українці зіграють з італійцями, 20 квітня - з румунами.

Додамо, що команда-переможниця турніру підвищиться у класі і виступатиме у дивізіоні 1А. Збірна, що посяде останнє місце, опуститься до дивізіону 2A.

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17 04 2018 23:41
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