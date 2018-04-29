Юнкер назвав Путіна своїм другом і заявив, що ЄС потрібно відновити контакти з Росією

"Ми, європейці, іноді думаємо, що ми - боси всього світу, але ми втрачаємо економічну силу"

Євросоюзу і Росії слід відновити контакт і залишити в минулому "риторику холодної війни". Таку думку висловив голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

На думку Юнкера, без Росії, яка є "великим гравцем", обговорення "повістки безпеки" для Європи неможливе.

"Ми повинні вчитися розмовляти з російською стороною на рівних умовах. Ми, європейці, іноді думаємо, що ми - боси всього світу. Ми забуваємо, що ми - частина всесвіту. Ми втрачаємо економічну силу. Є і демографічні втрати. Ми дійсно повинні прислухатися до іншої частини землі", - зазначив Юнкер в інтерв'ю виданню Politico.

Він додав, що Росії не подобається, коли її сприймають як регіональну державу.

"Мій друг Володимир Путін - оскільки ми дружимо вже багато років, хоча на сьогоднішній день не можна говорити, що Путін - твій друг - був свого часу дуже неприємно вражений однією фразою президента Обами, коли він сказав, що Росія - це тільки регіональна держава", - наголосив голова Єврокомісії.

Нагадаємо, що країни "Великої сімки" готові працювати спільно з Росією щодо розв'язання конфлікту в Сирії, якщо вона продемонструє "позитивну роль" у використанні свого впливу на режим Асада для припинення насильства та забезпечення політичного переходу.

Росію виключили з "Великої вісімки" у 2014 році після анексії українського Криму після 12 років повноцінного членства. Глава МЗС Німеччини Гайко Маас заявляв нещодавно, що повернення до формату G8 виглядає нереалістичним.