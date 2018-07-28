Юнкер пояснив свій поцілунок з Трампом
"На диво, і це незвична для мене поведінка, ініціатива виходила не від мене. Також я не знав, що в Овальному кабінеті присутній фотограф. Але ця фотографія передає атмосферу моменту. І це фото оприлюднив Трамп, не я" - сказав Юнкер в інтерв’ю телеканалу ARD.
Дональд Трамп опублікував у Twitter фотографію поцілунку, і написав, що "Євросоюз в особі Жан-Клода Юнкера і США в особі вашого покірного слуги люблять один одного!".
Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 липня 2018 р.
Нагадаємо, після зустрічі Трампа і Юнкера було оголошено, що США і ЄС будуть домагатися скасування торгових мит, нетарифних бар'єрів і субсидій на промислову продукцію - за винятком товарів автопрому.
Вони також домовились розвивати торгівлю в сфері послуг і сільському господарстві, зокрема, підвищити експорт в Європу американської сої.
Крім того, ЄС збільшить імпорт скрапленого газу із США та, за словами Трампа, перетвориться у "величезного покупця".
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