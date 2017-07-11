Юнкер: Я не бачу порушень Іспанією верховенства права
"Я не бачу того, щоб іспанська влада порушувала верховенство права. Навпаки, радше закон порушують ті, хто не поважає конституційний лад Іспанії", - заявив Юнкер в ефірі бельгійського каналу VRT.
У відповідь на запитання, чи вірить він у гарантії чесного суду в Іспанії, президент Єврокомісії заявив, що довіряє судовій системі як Бельгії, так і Іспанії.
Він наполягає, що питання Каталонії не стосується Європи.
"Те, що відбувається у Каталонії, іспанському регіоні, до якого я відчуваю велику симпатію, не стосується Європи, оскільки рішення випливає з внутрішнього конституційного і юридичного порядку Іспанії", - наголосив Юнкер.
За його словами, "Європейська комісія дотримується обережної позиції, можливо, не тієї, на яку сподівалися всі, але Європейський Союз - це союз, що діє на правових нормах, яких треба дотримуватися".
Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.
Як повідомлялося, суддя Національної судової палати Іспанії наказав посадити вісьмох членів відстороненого Женералітата Каталонії без права застави. Членів уряду Каталонії звинувачують в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.
Вчоа Бельгійський суд прийняв рішення про умовне звільнення екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона та ще чотирьох колишніх членів уряду регіону.
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