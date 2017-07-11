Юнкер: Я не бачу порушень Іспанією верховенства права

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не вважає, що іспанський уряд порушує принцип верховенства права своїми діями щодо лідерів Каталонії.

"Я не бачу того, щоб іспанська влада порушувала верховенство права. Навпаки, радше закон порушують ті, хто не поважає конституційний лад Іспанії", - заявив Юнкер в ефірі бельгійського каналу VRT.

У відповідь на запитання, чи вірить він у гарантії чесного суду в Іспанії, президент Єврокомісії заявив, що довіряє судовій системі як Бельгії, так і Іспанії.

Він наполягає, що питання Каталонії не стосується Європи.

"Те, що відбувається у Каталонії, іспанському регіоні, до якого я відчуваю велику симпатію, не стосується Європи, оскільки рішення випливає з внутрішнього конституційного і юридичного порядку Іспанії", - наголосив Юнкер.

За його словами, "Європейська комісія дотримується обережної позиції, можливо, не тієї, на яку сподівалися всі, але Європейський Союз - це союз, що діє на правових нормах, яких треба дотримуватися".

Нагадаємо, що парламент Каталонії проголосував за оголошення незалежності від Іспанії. Рішення підтримали 70 депутатів, проти голосували 10. Опозиція бойкотувала голосування. У свою чергу Кабінет міністрів Іспанії розпустив парламент і уряд Каталонії, призначивши позачергові вибори на 21 грудня.

Як повідомлялося, суддя Національної судової палати Іспанії наказав посадити вісьмох членів відстороненого Женералітата Каталонії без права застави. Членів уряду Каталонії звинувачують в заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Вчоа Бельгійський суд прийняв рішення про умовне звільнення екс-глави Каталонії Карлеса Пучдемона та ще чотирьох колишніх членів уряду регіону.