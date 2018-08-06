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Юнкер: з Росією потрібно вести розмову і ми це робимо

"Росія, згідно з нашим аналізом і переконанням, порушила міжнародне право, анексувавши Крим і те, що вона зробила в східній Україні"
Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не погодився, що з Росією не ведеться діалогу, виступаючи в п'ятницю на прес-конференції з нагоди саміту G7 в Квебеку.
Юнкер: з Росією потрібно вести розмову і ми це робимо Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP

"Неправда, що ми не перебуваємо в атмосфері діалогу з Росією. Ми в ній перебуваємо. Але, слідуючи нашому принципу, ми відкидаємо агресивну манеру діяти, як це робить Росія", - сказав Юнкер, повідомляє "Інтерфакс".

"В іншому, президент Трамп мене більше не здивує ніколи", - додав глава Єврокомісії, який відповідав на питання про пропозицію Дональда Трампа повернути Росію до складу "великої вісімки".

"Що стосується Росії, потрібно нагадати ряд принципів. Росія, згідно з нашим аналізом і переконанням, порушила міжнародне право, анексувавши Крим і те, що вона зробила в східній Україні. Такий принцип", - зазначив Юнкер.

"Але, крім цього, явно є хороші причини відновити відносини з інших питань, крім тих двох, що я щойно назвав. Потрібно, щоб ми вели розмову, що ми і робимо, і не тільки з учорашнього дня", - сказав голова Європейської комісії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що виступає за повернення до формату "Великої вісімки" за участю Росії.

Слова Трампа доступні на відео, яке оприлюднило CNN. Трамп зазначив, що займає жорстку позицію щодо Москви і назвав себе "найгіршим нічним кошмаром Росії".

"Попри це, Росія повинна бути на саміті. Чому ми проводимо саміт без Росії?", - запитав Трамп.

"Можливо, я буду неполіткоректним, але подобається вам це чи ні, нам потрібно вирішувати світові проблеми. А в G7, яка раніше була G8, вирішили прогнати Росію. Тепер слід було б пустити її назад, тому що нам потрібно, щоб Росія була за столом переговорів", - заявив президент США.

Він пояснив, що "рекомендуватиме" саме такий варіант, однак у підсумку вирішення цього питання - за рештою учасників G7.

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08 06 2018 19:58
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