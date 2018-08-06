Юнкер: з Росією потрібно вести розмову і ми це робимо
"Неправда, що ми не перебуваємо в атмосфері діалогу з Росією. Ми в ній перебуваємо. Але, слідуючи нашому принципу, ми відкидаємо агресивну манеру діяти, як це робить Росія", - сказав Юнкер, повідомляє "Інтерфакс".
"В іншому, президент Трамп мене більше не здивує ніколи", - додав глава Єврокомісії, який відповідав на питання про пропозицію Дональда Трампа повернути Росію до складу "великої вісімки".
"Що стосується Росії, потрібно нагадати ряд принципів. Росія, згідно з нашим аналізом і переконанням, порушила міжнародне право, анексувавши Крим і те, що вона зробила в східній Україні. Такий принцип", - зазначив Юнкер.
"Але, крім цього, явно є хороші причини відновити відносини з інших питань, крім тих двох, що я щойно назвав. Потрібно, щоб ми вели розмову, що ми і робимо, і не тільки з учорашнього дня", - сказав голова Європейської комісії.
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що виступає за повернення до формату "Великої вісімки" за участю Росії.
Слова Трампа доступні на відео, яке оприлюднило CNN. Трамп зазначив, що займає жорстку позицію щодо Москви і назвав себе "найгіршим нічним кошмаром Росії".
"Попри це, Росія повинна бути на саміті. Чому ми проводимо саміт без Росії?", - запитав Трамп.
"Можливо, я буду неполіткоректним, але подобається вам це чи ні, нам потрібно вирішувати світові проблеми. А в G7, яка раніше була G8, вирішили прогнати Росію. Тепер слід було б пустити її назад, тому що нам потрібно, щоб Росія була за столом переговорів", - заявив президент США.
Він пояснив, що "рекомендуватиме" саме такий варіант, однак у підсумку вирішення цього питання - за рештою учасників G7.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов