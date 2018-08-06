Юнкер: з Росією потрібно вести розмову і ми це робимо

"Росія, згідно з нашим аналізом і переконанням, порушила міжнародне право, анексувавши Крим і те, що вона зробила в східній Україні"

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер не погодився, що з Росією не ведеться діалогу, виступаючи в п'ятницю на прес-конференції з нагоди саміту G7 в Квебеку.

"Неправда, що ми не перебуваємо в атмосфері діалогу з Росією. Ми в ній перебуваємо. Але, слідуючи нашому принципу, ми відкидаємо агресивну манеру діяти, як це робить Росія", - сказав Юнкер, повідомляє "Інтерфакс".

"В іншому, президент Трамп мене більше не здивує ніколи", - додав глава Єврокомісії, який відповідав на питання про пропозицію Дональда Трампа повернути Росію до складу "великої вісімки".

"Що стосується Росії, потрібно нагадати ряд принципів. Росія, згідно з нашим аналізом і переконанням, порушила міжнародне право, анексувавши Крим і те, що вона зробила в східній Україні. Такий принцип", - зазначив Юнкер.

"Але, крім цього, явно є хороші причини відновити відносини з інших питань, крім тих двох, що я щойно назвав. Потрібно, щоб ми вели розмову, що ми і робимо, і не тільки з учорашнього дня", - сказав голова Європейської комісії.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що виступає за повернення до формату "Великої вісімки" за участю Росії.