Юнкер: Західним Балканам необхідна європейська перспектива, щоб уникнути війни

"Я не хочу бачити повернення війни на Балкани, тому ми повинні відкритися їм"

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що країнам Західних Балкан необхідна європейська перспектива, щоб на їхню територію не повернулася війна.

Про це Юнкер сказав у вівторок під час виступу у Європейському парламенті, повідомляє Reuters.

"Якщо ми не будемо відкриті до країн у цьому вкрай складному трагічному регіоні, якщо ми не відкриємо для них європейську перспективу, ми побачимо, як війна повертається на цю територію, як ми бачили у 1990-х", - сказав Юнкер.

"Я не хочу бачити повернення війни на Балкани, тому ми повинні відкритися їм", - сказав голова Європейської комісії.

Нагадаємо, у Європарламенті називають Чорногорію та Сербію головними кандидатами для вступу до ЄС.

Раніше Юнкер попереджав балканські країни, які сподіваються приєднатися до ЄС, що жодна із них не зможе стати членом Євросоюзу, доки не вирішить всі прикордонні суперечки з сусідами.

Також європейський комісар з питань політики сусідства і переговорів з розширення Йоганнес Ган заявив, що Сербія повинна досягти угоди про нормалізацію відносин з Косово, якщо хоче вступити в ЄС.