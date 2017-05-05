Юнкер заявив, що англійська мова втрачає вплив у Європі

Англійська мова після рішення Великобританії вийти з Євросоюзу поступово втрачає свою важливість в Європі.

Таку думку висловив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у своєму виступі з нагоди Дня Європи в італійській Флоренції, повідомляє "Укрінформ".

"Я буду виступати французькою, бо англійська потроху втрачає важливість в Європі", - вважає люксембурзький політик.

Юнкер укотре назвав "трагедією" рішення Британії вийти з ЄС.

Згідно з формальною процедурою, після виходу Британії з Євросоюзу, який планується на березень 2019 року, англійська мова вже не зможе бути однією з 24 офіційних мов Співтовариства. Зараз тривають дискусії щодо юридичних шляхів залишити англійській мові офіційний статус в ЄС.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки пропонує скасувати вимогу про обов'язкове знання англійської мови на рівні не нижче В2 для присвоєння вчених звань.