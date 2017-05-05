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Юнкер заявив, що англійська мова втрачає вплив у Європі

Юнкер укотре назвав "трагедією" рішення Британії вийти з ЄС
Англійська мова після рішення Великобританії вийти з Євросоюзу поступово втрачає свою важливість в Європі.
Юнкер заявив, що англійська мова втрачає вплив у Європі Жан-Клод Юнкер. Фото: AFP

Таку думку висловив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер у своєму виступі з нагоди Дня Європи в італійській Флоренції, повідомляє "Укрінформ".

"Я буду виступати французькою, бо англійська потроху втрачає важливість в Європі", - вважає люксембурзький політик.

Юнкер укотре назвав "трагедією" рішення Британії вийти з ЄС.

Згідно з формальною процедурою, після виходу Британії з Євросоюзу, який планується на березень 2019 року, англійська мова вже не зможе бути однією з 24 офіційних мов Співтовариства. Зараз тривають дискусії щодо юридичних шляхів залишити англійській мові офіційний статус в ЄС.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки пропонує скасувати вимогу про обов'язкове знання англійської мови на рівні не нижче В2 для присвоєння вчених звань.

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05 05 2017 16:15
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