Юний син судді заволодів елітним маєтком вартістю $2 млн поблизу резиденції Януковича
В 2013-2015 роках суддя декларувала, що її доходи складаються з зарплати, матеріальної допомоги та прибутку від продажу нерухомого майна. Єдиним задекларованим членом родини Нінель Маринчак є її мати-пенсіонерка, повідомляє проект Prosud.
У судді є також два сини – Олег та Євген, які, очевидно, проживають окремо, бо суддя їх не вносить до декларації. Хоча Олег Маринчак зареєстрований як фізособа-підприємець в квартирі, де проживає його мати.
Нінель Маринчак задекларувала у власності дві квартири в Києві площею 92 та 150 кв м та гараж. Вона вказала, що більшу квартиру в 2012 році купила в перерахунку на валюту за $35 тис. Це квартира в престижному ЖК "Оазис" в Оболонському районі столиці, де її ринкова вартість нині – $235тис.
Фото: blog.prosud.info
Також у власності судді земельна ділянка площею 2400 кв м в селі Крюківщина поблизу Києва. Наразі вона без забудови, хоча поруч активно розростається ЖК "Молодіжне містечко".
Прописаний в квартирі судді її син-підприємець володіє земельною ділянкою в с. Нові Петрівці біля Києва. Придбана дана ділянка сином судді у 2007 році, коли йому було лише 22 роки.
Нині тут побудований будинок площею близько 650 кв м, який знаходиться всього лише за кількасот метрів від резиденції президента-втікача Віктора Януковича.
Фото: blog.prosud.info
Такий будинок обійшовся сину судді Маринчак щонайменше в $2 млн дол або 54 млн грн. за сьогоднішнім курсом. Побудував він його в 2009 році у віці 23 роки. Також Олегу Маринчак належить 4 земельні ділянки с. Крюківщина поблизу Києва, недалеко від ділянок його матері. А ще він є власником нежитлового приміщення в 148 кв м в самому центрі столиці по вулиці Велика Житомирська 25, де квадратний метр коштує біля $6 000.
При цьому, підприємцем Олег Маринчак став лише в 2013 році, вже після придбання всіх активів. Його брат до бізнесу не мав відношення, а батько займав посаду бухгалтера у ТОВ "Економікс", яке припинило діяльність в 2011 році.
Нінель Маринчак володіє автомобілем Toyota Land Сruiser 2014 р в, а також має право керування автомобілем Lexus RX 450h 2010 р в. Останнє авто офіційно записане на іншу людину – Люсю Крицьку, якій машину продала суддя.
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