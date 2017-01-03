Юний син судді заволодів елітним маєтком вартістю $2 млн поблизу резиденції Януковича

Один із синів судді є власником нежитлового приміщення в 148 кв м в самому центрі столиці, де квадратний метр коштує біля $6 тис

Родина судді Вищого адміністративного суду та кандидата на посаду судді нового Верховного суду України Нінель Маринчак володіє елітною нерухомістю, яка не потрапила до її декларації про доходи.

В 2013-2015 роках суддя декларувала, що її доходи складаються з зарплати, матеріальної допомоги та прибутку від продажу нерухомого майна. Єдиним задекларованим членом родини Нінель Маринчак є її мати-пенсіонерка, повідомляє проект Prosud.

У судді є також два сини – Олег та Євген, які, очевидно, проживають окремо, бо суддя їх не вносить до декларації. Хоча Олег Маринчак зареєстрований як фізособа-підприємець в квартирі, де проживає його мати.

Нінель Маринчак задекларувала у власності дві квартири в Києві площею 92 та 150 кв м та гараж. Вона вказала, що більшу квартиру в 2012 році купила в перерахунку на валюту за $35 тис. Це квартира в престижному ЖК "Оазис" в Оболонському районі столиці, де її ринкова вартість нині – $235тис.



Фото: blog.prosud.info

Також у власності судді земельна ділянка площею 2400 кв м в селі Крюківщина поблизу Києва. Наразі вона без забудови, хоча поруч активно розростається ЖК "Молодіжне містечко".

Прописаний в квартирі судді її син-підприємець володіє земельною ділянкою в с. Нові Петрівці біля Києва. Придбана дана ділянка сином судді у 2007 році, коли йому було лише 22 роки.

Нині тут побудований будинок площею близько 650 кв м, який знаходиться всього лише за кількасот метрів від резиденції президента-втікача Віктора Януковича.



Фото: blog.prosud.info

Такий будинок обійшовся сину судді Маринчак щонайменше в $2 млн дол або 54 млн грн. за сьогоднішнім курсом. Побудував він його в 2009 році у віці 23 роки. Також Олегу Маринчак належить 4 земельні ділянки с. Крюківщина поблизу Києва, недалеко від ділянок його матері. А ще він є власником нежитлового приміщення в 148 кв м в самому центрі столиці по вулиці Велика Житомирська 25, де квадратний метр коштує біля $6 000.

При цьому, підприємцем Олег Маринчак став лише в 2013 році, вже після придбання всіх активів. Його брат до бізнесу не мав відношення, а батько займав посаду бухгалтера у ТОВ "Економікс", яке припинило діяльність в 2011 році.

Нінель Маринчак володіє автомобілем Toyota Land Сruiser 2014 р в, а також має право керування автомобілем Lexus RX 450h 2010 р в. Останнє авто офіційно записане на іншу людину – Люсю Крицьку, якій машину продала суддя.