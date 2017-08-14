Луценки отримали подарунки від сина на 240 тис. гривень

Наприкінці минулого року Олександр Луценко вже робив батькам подарунки майже на таку саму суму

Генеральний прокурор Юрій Луценко і його дружина народний депутат Ірина Луценко задекларували подарунки від сина Олександра загальною вартістю майже 240 тис. гривень.

Подарунки в негрошовій формі вартістю по 119,3 тис. гривень Юрій та Ірина Луценки задекларували в Єдиному державному реєстрі електронних декларацій 12 серпня.

Варто відзначити, що Олександр Луценко робить батькам дорогі подарунки не вперше. 30 грудня минулого року Юрій та Ірина Луценки задекларували отримання подарунків у негрошовій формі на суму 132 тис. 582 грн.

Раніше повідомляли, що САП розпочала розслідування за заявами лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка з приводу будинку і декларації генерального прокурора України Юрія Луценка.