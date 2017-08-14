ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральний прокурор Юрій Луценко і його дружина народний депутат Ірина Луценко задекларували подарунки від сина Олександра загальною вартістю майже 240 тис. гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Луценки отримали подарунки від сина на 240 тис. гривень
Наприкінці минулого року Олександр Луценко вже робив батькам подарунки майже на таку саму суму
Фото: ukr.lb.ua
Подарунки в негрошовій формі вартістю по 119,3 тис. гривень Юрій та Ірина Луценки задекларували в Єдиному державному реєстрі електронних декларацій 12 серпня.
Варто відзначити, що Олександр Луценко робить батькам дорогі подарунки не вперше. 30 грудня минулого року Юрій та Ірина Луценки задекларували отримання подарунків у негрошовій формі на суму 132 тис. 582 грн.
Раніше повідомляли, що САП розпочала розслідування за заявами лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка з приводу будинку і декларації генерального прокурора України Юрія Луценка.
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