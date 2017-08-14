Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Луценки отримали подарунки від сина на 240 тис. гривень

Наприкінці минулого року Олександр Луценко вже робив батькам подарунки майже на таку саму суму
Генеральний прокурор Юрій Луценко і його дружина народний депутат Ірина Луценко задекларували подарунки від сина Олександра загальною вартістю майже 240 тис. гривень.
Луценки отримали подарунки від сина на 240 тис. гривень Фото: ukr.lb.ua

Подарунки в негрошовій формі вартістю по 119,3 тис. гривень Юрій та Ірина Луценки задекларували в Єдиному державному реєстрі електронних декларацій 12 серпня.

Варто відзначити, що Олександр Луценко робить батькам дорогі подарунки не вперше. 30 грудня минулого року Юрій та Ірина Луценки задекларували отримання подарунків у негрошовій формі на суму 132 тис. 582 грн.

Раніше повідомляли, що САП розпочала розслідування за заявами лідера фракції Радикальної партії Олега Ляшка з приводу будинку і декларації генерального прокурора України Юрія Луценка.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 08 2017 15:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.