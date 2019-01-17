Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Юрія Тимошенка виключили з НФ через намір балотуватися у президенти

Варто зазначити, що ініціали Тимошенка Юрія Володимировича повністю співпадають з ініціалами іншої кандидатки на майбутніх президентських виборах - Тимошенко Юлії Володимирівни
Фракція "Народний фронт" виключила зі свого складу народного депутата Юрія Тимошенка. За інформацією джерел УП, Тимошенка вигнали з фракції, тому що він має намір балотуватися у президенти.
Юрія Тимошенка виключили з НФ через намір балотуватися у президенти Юрій Тимошенко. Фото: gorodenkanews.if.ua

"Виключили з фракції Тимошенка Ю.В. Офіційно. Формальна причина: за порушення фракційної дисципліни. Неформальна: він отримав гроші на заставу і планує балотуватись на посаду президента", - написав нардеп від "Народного фронту" Леонід Ємець у Facebook.

Нагадаємо, що раніше причини виключення Тимошенка назвав керівник фракції "Народний фронт" - Максим Бурбак. За його словами, фракція постановила виключити зі свого складу народного депутата Тимошенка Юрія Володимировича за втрату зв’язку із депутатською фракцією, неодноразове порушення дисципліни, ігнорування рішень депутатської фракції, які стосуються важливих політико-економічних питань.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 01 2019 22:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.