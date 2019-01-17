Юрія Тимошенка виключили з НФ через намір балотуватися у президенти Варто зазначити, що ініціали Тимошенка Юрія Володимировича повністю співпадають з ініціалами іншої кандидатки на майбутніх президентських виборах - Тимошенко Юлії Володимирівни

Фракція "Народний фронт" виключила зі свого складу народного депутата Юрія Тимошенка. За інформацією джерел УП, Тимошенка вигнали з фракції, тому що він має намір балотуватися у президенти.

Юрій Тимошенко. Фото: gorodenkanews.if.ua

"Виключили з фракції Тимошенка Ю.В. Офіційно. Формальна причина: за порушення фракційної дисципліни. Неформальна: він отримав гроші на заставу і планує балотуватись на посаду президента", - написав нардеп від "Народного фронту" Леонід Ємець у Facebook. Нагадаємо, що раніше причини виключення Тимошенка назвав керівник фракції "Народний фронт" - Максим Бурбак. За його словами, фракція постановила виключити зі свого складу народного депутата Тимошенка Юрія Володимировича за втрату зв’язку із депутатською фракцією, неодноразове порушення дисципліни, ігнорування рішень депутатської фракції, які стосуються важливих політико-економічних питань.

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