Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Рада відмінила використання печаток юрособам і ФОПам

Відтак виключається можливість визнання документу недійсним у зв'язку з відсутністю печатки
Верховна Рада України підтримала в другому читанні законопроект №4194 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними-особами підприємцями".
Рада відмінила використання печаток юрособам і ФОПам Фото: shablonyblankov.ru

За документ після кількох невдалих спроб проголосували 226 нардепів, інформує прес-центр Верховної Ради.

Законопроект удосконалить державне регулювання використання печаток у господарській діяльності.

Так, із законодавства виключається вимога про обов'язкове використання печаток, виключається можливість визнання документу недійсним у зв'язку з відсутністю печатки.

Крім того, передбачається виключити використання печаток у взаєминах суб'єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування.

Також документом встановлюється адміністративна відповідальність за вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування наявності печатки на офіційному документі.

Передбачається, що імплементація норм законопроекту підніме Україну на кілька пунктів в рейтингу Doing Business.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів розробив пакет законопроектів, прийняття якого може дозволити Україні піднятися з нинішнього 80 місця в топ-40 рейтингу Doing Business.

Раніше уряд ухвалив проект рішень, які мають спростити умови ведення бізнесу в Україні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 03 2017 16:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.