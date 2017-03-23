Рада відмінила використання печаток юрособам і ФОПам
За документ після кількох невдалих спроб проголосували 226 нардепів, інформує прес-центр Верховної Ради.
Законопроект удосконалить державне регулювання використання печаток у господарській діяльності.
Так, із законодавства виключається вимога про обов'язкове використання печаток, виключається можливість визнання документу недійсним у зв'язку з відсутністю печатки.
Крім того, передбачається виключити використання печаток у взаєминах суб'єктів господарювання з державними органами та органами місцевого самоврядування.
Також документом встановлюється адміністративна відповідальність за вимагання державним органом або органом місцевого самоврядування наявності печатки на офіційному документі.
Передбачається, що імплементація норм законопроекту підніме Україну на кілька пунктів в рейтингу Doing Business.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів розробив пакет законопроектів, прийняття якого може дозволити Україні піднятися з нинішнього 80 місця в топ-40 рейтингу Doing Business.
Раніше уряд ухвалив проект рішень, які мають спростити умови ведення бізнесу в Україні.
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