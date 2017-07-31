Юридичним особам дозволять купувати сільгоспземлю, - проект

Зараз обговорюється можливість надання права купівлі сільськогосподарської землі юридичним особам.

Про це повідомив в інтерв'ю Інтерфакс-Україна перший заступник міністра аграрної політики Максим Мартинюк:

"Спочатку продаж землі юрособам не планувався. Ця норма з'явилася в ході широких дискусій з аграрними асоціаціями".

"За словами заступника міністра, це буде не більше 1 тис. га "в одні руки" і до потенційного покупця будуть висуватися досить жорсткі кваліфікаційні вимоги. Наприклад, підприємство повинно вести сільськогосподарську діяльність мінімум останні три роки. Крім того, серед його засновників не повинно бути нерезидентів України.

Мартинюк посилається на соціологічні дослідження, які показують, що в перший рік роботи земельного ринку активно викуповувати землю будуть ті орендарі, які обробляють до 1 тис. га. Це буде найактивніша верства покупців.

А продавцями стануть переважно ті люди, які успадкували свої ділянки і живуть не в сільській місцевості, і які з певних причин не можуть або не хочуть обробляти їх. Для них земля - не актив, а іноді навіть проблема.

Він вважає, що на старті ціна за гектар землі буде відштовхуватися від розцінок "чорного ринку", які відносно не далеко пішли від нормативної грошової оцінки.

"Це від $1 тис. До $2 тис. При цьому досвід країн Східної Європи показує, що ціна буде мати постійну тенденцію до зростання - не дуже істотну в перший рік, але дедалі зростаючий в наступні", - переконаний Мартинюк.