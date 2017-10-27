Ющенко назвав своє президентство успішним

Колишній президент Віктор Ющенко заявив, що Україні потрібен "політичний курс президента Ющенка".

"Я зараз буду нескромним. Я до сьогодні глибоко переконаний, що Україні потрібен політичний курс президента Ющенка. У найширшому сенсі цього слова. Я не підписав жодної угоди, за яку мені соромно як президенту. Я не підписував зрадницької газової угоди, я не здавав Крим, я не здавав східний Донбас. Я щодо своєї нації був чесним, мені здається, був професійним, і я ні про що не шкодую", - написав він у Facebook.

Ющенко зазначив, що зробив багато з урахуванням поганого здоров'я, відсутності більшості в парламенті і невеликих повноважень.

"Коли ти 5 років перебуваєш на посаді президента і, звичайно, розумієш, що той політичний курс, з яким ти прийшов, причому фізично хворим, без своєї політичної більшості в парламенті, з правами президента, які були найменшими за 23 роки нашої історії, і ти зробив те, що ти зробив, тобі не соромно дивитися своїм дітям у вічі і своїй нації. Хоча, безумовно, наступні 5 років тобі не завадили б для того, щоб продовжити, поглибити цей курс. Тож коли ти йдеш у 2010 році, ти цим показуєш своє принципове ставлення до завтрашнього дня. Цим ти хочеш сказати: "Моя улюблена нація, я залишаюся переконаним, що вам потрібен цей політичний курс. Це ваше право вибирати. Я не згоден з тим вибором, який починає домінувати серед вас. Але я завжди його буду поважати!", - додав він.

Нагадаємо, що Віктор Ющенко - третій президент України (з 2005 по 2010 рік). Балотувався на наступний термін, але зайняв лише п'яте місце, набравши лише 5,45% голосів виборців.

За словами Ющенка, на момент анексії Криму в України була 190-тисячна армія і така ж зброя, як у Росії.

"Я б його (Крим, - Ред.) не здав, це точно", - наголошував він.