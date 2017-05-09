Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ющенко в електричці пожартував над польським митником, який не впізнав його

Жарт завершився спільним фото
Спікер колишнього президента України Віктора Ющенка Ірина Ванннікова розповіла про курйоз з політиком під час поїздки електричкою до Польщі.
Ющенко в електричці пожартував над польським митником, який не впізнав його Фото: facebook.com/irina.vannikova

Зокрема, польський митник придивившись до пасажира-Ющенка звернувся до того, зазначивши, що він схожий на третього українського президента.

Політик у відповідь погодився, що схожість таки є.

Згодом сусіди по вагону представили прикордоннику Ющенка. Оскільки політик перед цим активно спілкувався з ними, тому у вагоні знали про незвичайного гостя.

"Цієї миті пасажири у вагоні, які всі дружно перефоткалися і наговорилися з Андрійовичем за 7 годин подорожі на електричці, в один голос обурилися: тю! Це і є наш президент. Хіба його можна не впізнати? Бачили би ви здивований вираз обличчя цього польського митника", - розповіла прес-секретарка президента.

Згодом прикордонник викликав колегу та зробив кілька знімків з Ющенком.

"І якщо на рівні польської влади, дійсно, у нас є гострі проблеми та непорозуміння, то на рівні громадян ми побачили привітність і посмішки. Принаймні, в цьому вагоні і на цьому кордоні поляки зустріли, як рідних", - додала вона.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 09 2017 22:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.