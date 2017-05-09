Ющенко в електричці пожартував над польським митником, який не впізнав його
Зокрема, польський митник придивившись до пасажира-Ющенка звернувся до того, зазначивши, що він схожий на третього українського президента.
Політик у відповідь погодився, що схожість таки є.
Згодом сусіди по вагону представили прикордоннику Ющенка. Оскільки політик перед цим активно спілкувався з ними, тому у вагоні знали про незвичайного гостя.
"Цієї миті пасажири у вагоні, які всі дружно перефоткалися і наговорилися з Андрійовичем за 7 годин подорожі на електричці, в один голос обурилися: тю! Це і є наш президент. Хіба його можна не впізнати? Бачили би ви здивований вираз обличчя цього польського митника", - розповіла прес-секретарка президента.
Згодом прикордонник викликав колегу та зробив кілька знімків з Ющенком.
"І якщо на рівні польської влади, дійсно, у нас є гострі проблеми та непорозуміння, то на рівні громадян ми побачили привітність і посмішки. Принаймні, в цьому вагоні і на цьому кордоні поляки зустріли, як рідних", - додала вона.
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