НОВИНИКолишній президент України Віктор Ющенко під час зустрічі зі студентами назвав Федора Достоєвського українським письменником.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ющенко вважає Достоєвського українським письменником, - ВІДЕО
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Віктор Ющенко. Фото: obozrevatel.com
"Важливо мати свій національний Лувр і сказати, що Рєпін - "ріпа" - це український художник, а Чайковський - "чайка" - це український композитор. Достоєвський - це український письменник. Цей ряд можна продовжити на тисячі імен, які творили нашу культуру. Дехто навіть російськомовну, але це українська культура", - сказав Ющенко.
Довідка: існує інформація про те, що предки Достоєвського по лінії батька походили з українських земель.
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28 12 2016 09:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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