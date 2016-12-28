Ющенко вважає Достоєвського українським письменником, - ВІДЕО

Колишній президент України Віктор Ющенко під час зустрічі зі студентами назвав Федора Достоєвського українським письменником.

"Важливо мати свій національний Лувр і сказати, що Рєпін - "ріпа" - це український художник, а Чайковський - "чайка" - це український композитор. Достоєвський - це український письменник. Цей ряд можна продовжити на тисячі імен, які творили нашу культуру. Дехто навіть російськомовну, але це українська культура", - сказав Ющенко.

Довідка: існує інформація про те, що предки Достоєвського по лінії батька походили з українських земель.