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Южаніна: більшість авто на єврономерах - це фантоми на території нашої держави

Южаніна зазначила, що рішення стосовно оподаткування повинне влаштовувати, як власників єврономерів, так і українських номерів
Голова Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна переконана, що автомобілі на єврономерах, які вже не перебувають на обліку ні в Польщі, ні в Литві, потрібно поставити на облік за загальними правилами або вивезти їх з України.
Южаніна: більшість авто на єврономерах - це фантоми на території нашої держави Фото: biz.nv.ua

Питання оподаткування таких автівок влада не може вирішити вже близько двох років.

"Якщо два роки тому активісти просто вибивали з комітету рішення про легалізацію за 100 чи 50 євро, чи навіть безоплатно, то зараз вони бояться говорити про це відкрито. Бо є інша частина автомобілістів, які таку амністію не вітають. Це 8-9 мільйонів авто на українських номерах проти хай навіть 1-1,5 мільйонів на європейських", - розповіла Ніна Южаніна в інтерв'ю LB.ua.

Южаніна зазначила, що прийняте рішення повинне влаштовувати, як власників єврономерів, так і українських номерів.

"Проблема, що більшість цих автомобілів вже не знаходяться на обліку ані у Польщі, ані у Литві. Це фантоми, які перебувають на території нашої держави. Тобто треба буде їх поставити на облік за загальними правилами, які ми спростимо для всіх. Або треба буде вивезти ці авто з України", - додала чиновниця.

Нагадаємо, сімнадцять мешканців Перемишля і околиць є власниками 12,5 тисяч автомобілів, які їздять Україною.

Загалом, згідно з інформацією ДФС України, станом на 31 січня 2018 року на території України загалом перебуває майже 425,4 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – понад 246,4 тисяч авто.

 

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20 03 2018 13:53
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