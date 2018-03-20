Южаніна: більшість авто на єврономерах - це фантоми на території нашої держави
Питання оподаткування таких автівок влада не може вирішити вже близько двох років.
"Якщо два роки тому активісти просто вибивали з комітету рішення про легалізацію за 100 чи 50 євро, чи навіть безоплатно, то зараз вони бояться говорити про це відкрито. Бо є інша частина автомобілістів, які таку амністію не вітають. Це 8-9 мільйонів авто на українських номерах проти хай навіть 1-1,5 мільйонів на європейських", - розповіла Ніна Южаніна в інтерв'ю LB.ua.
Южаніна зазначила, що прийняте рішення повинне влаштовувати, як власників єврономерів, так і українських номерів.
"Проблема, що більшість цих автомобілів вже не знаходяться на обліку ані у Польщі, ані у Литві. Це фантоми, які перебувають на території нашої держави. Тобто треба буде їх поставити на облік за загальними правилами, які ми спростимо для всіх. Або треба буде вивезти ці авто з України", - додала чиновниця.
Нагадаємо, сімнадцять мешканців Перемишля і околиць є власниками 12,5 тисяч автомобілів, які їздять Україною.
Загалом, згідно з інформацією ДФС України, станом на 31 січня 2018 року на території України загалом перебуває майже 425,4 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – понад 246,4 тисяч авто.
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