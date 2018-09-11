Южаніна розповіла, куди направлять кошти за розмитнення автомобілів на єврономерах
Про це заявила голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, інформує liga.net.
"Я думаю, всіх громадян надихне розмитнювати автомобілі саме те, що кошти від розмитнення автомобілів, ввезених з 1 січня 2015 року повністю будуть спрямовані - і у 2018, і у 2019 роках - до Пенсійного фонду. Тому, я думаю, всім критичним зауваженням треба поставити крапку", - сказала вона.
Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада також ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення "евроблях", який розраховуватиметься як множення базової ставки на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).
Базова ставка становитиме 50 євро для машин з бензиновим двигуном і 75 євро для дизельних. Для великолітражних автомобілів - 100 євро і 150 євро відповідно.
Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №8488 про внесення змін до Митного кодексу, які стосуються ввезення транспортних засобів на територію України.
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