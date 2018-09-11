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Южаніна розповіла, куди направлять кошти за розмитнення автомобілів на єврономерах

Засоби від розмитнення підуть до Пенсійного фонду
Кошти, отримані від розмитнення автомобілів на єврономерах, підуть до Пенсійного фонду.
Южаніна розповіла, куди направлять кошти за розмитнення автомобілів на єврономерах Ніна Южаніна. Фото: Укрінформ

Про це заявила голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, інформує liga.net.

"Я думаю, всіх громадян надихне розмитнювати автомобілі саме те, що кошти від розмитнення автомобілів, ввезених з 1 січня 2015 року повністю будуть спрямовані - і у 2018, і у 2019 роках - до Пенсійного фонду. Тому, я думаю, всім критичним зауваженням треба поставити крапку", - сказала вона.

Нагадаємо, що 8 листопада Верховна Рада також ухвалила законопроект з новою формулою акцизного податку для розмитнення "евроблях", який розраховуватиметься як множення базової ставки на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).

Базова ставка становитиме 50 євро для машин з бензиновим двигуном і 75 євро для дизельних. Для великолітражних автомобілів - 100 євро і 150 євро відповідно.

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект №8488 про внесення змін до Митного кодексу, які стосуються ввезення транспортних засобів на територію України.

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09 11 2018 14:10
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