Южаніна: Утримувати авто у Європі у десятки разів дорожче, ніж в Україні
"Оскільки європейські авто переміщуються з однієї європейської країни до іншої, не потребуючи розмитнення, особливу увагу в Європі приділяють державній реєстрації, якій обов'язково передують ідентифікація авто та дореєстраційний техогляд. Це платні послуги, вартість яких коливає від 20 до 120 євро", - пише голова Комітету у своїй колонці на ЕП.
За її словами, вартість реєстрації варіюється від 30 до 250 євро і залежить від розміру реєстраційного внеску, цін на свідоцтво та номерні знаки, вартості перекладу документів, а також обсягу додаткових стягнень.
"Одразу після реєстрації автовласник зобов'язаний оформити страхування цивільно-правової відповідальності, ціна якого залежить від тарифів країни, де зареєстровано авто; покриття страхового полісу; віку, пробігу та об’єму двигуна транспортного засобу; а також страхової історії водія. Вартість страхування може коливатися від декількох десятків до декількох сотень євро", - йдеться в колонці.
Южаніна додає, що наступним обов'язковим кроком є сплата щорічних податків — в кожній країні своїх.
"Це може бути, наприклад, податок на власність в Молдові, Грузії та Румунії, екологічний податок в Румунії та Німеччині, дорожній податок в Молдові та окремих країнах Європи, де в обов'язковому порядку водій має платити за користування дорогами країни шляхом придбання дорожньої віньєтки", - наголошує вона.
"Розміри зазначених платежів залежать від технічних характеристик авто — його віку, об'єму двигуна, пробігу, обсягу викидів СО2 і можуть сягати декількох сотень євро на рік", - додає депутат.
Южаніна також навела дані "The Car Cost Index", дослідження вартості володіння авто в Європі, котре щороку проводить міжнародна транспортна компанія LeasePlan.
Так, згідно з дослідженням, обсяг щомісячних витрат на утримання машини в Польщі становить 448 євро, в Румунії — 476 євро, в Німеччині — 618 євро.
"Тобто за рік сума витрат сягає 5376, 5712 та 7416 євро відповідно", - заявляє вона.
"В основу обчислень закладено показники амортизації, середню кількість палива, що використовується, податки та збори, обслуговування та ремонт, зокрема заміну масла та шин", - підсумувала вона.
Нагадаємо, що депутати Комітету з питань податкової та митної політики Верховної Ради внесли до парламенту законопроекти, ухвалення яких покликано вирішити проблему нелегального ввезення в країну авто "на єврономерах".
Державна фіскальна служба констатує, що в Україні незаконно перебувають 317 тис. автомобілів з іноземними номерами.
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