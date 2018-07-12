Южаніна звинуватила керівництво ДФС у блокуванні розмитнення "євроблях"

За її словами, на сьогодні таких автівок налічується вже майже 700

Практично на всіх митницях через саботаж ДФС блокується митне оформлення транспортних засобів.

Про це повідомила глава комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна на своїй сторінці у Facebook.

"Виявляється, що починаючи з понеділка практично на всіх митницях блокується митне оформлення транспортних засобів. На сьогодні таких автівок налічується вже майже 700", - повідомила вона про проблему.

"Організатором такої затримки є виконувач обов’язків заступника Голови ДФС Віктор Кривіцький, відповідальний за митний напрям, а причиною - вигадана ним нова система перевірки митної вартості на рівні центрального апарату Державної фіскальної служби без фізичної присутності самого авто", - розповіла Южаніна.

"Безпосередньо втручаюся в ситуацію, щоб зламати цей саботаж. Також обов’язково звернуся до НАБУ з метою компетентної оцінки ситуації", - заявила нардеп.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Закони встановлюють правила тимчасового перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією. Так, №2611-VIII визначає, що базові ставки акцизного податку для нового автомобіля в залежності від типу палива та обсягу двигуна:

для авто з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см – €50; від 3000 куб. см – €100;

для "дизеля" з двигуном 1500 куб. см – €75; від 3500 куб. см – до €150.

Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки застосовуватимуть коефіцієнти. Формула буде такою: "Ставка = Базова ставка × Коефіцієнт двигуна × Вік двигуна".

На оформлення нерозмитнених авто дається 180 робочих днів. При цьому акцизний податок зменшується на 50% для авто, які будуть розмитнені упродовж перших 90 днів після вступу закону в силу. В останні 90 днів пільгового періоду ставки стануть повними, але штрафи за порушення термінів перебування не накладатимуться.

Закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто. Також у ньому прописано штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України – від 170 грн до 170 тис. грн або конфіскації авто.