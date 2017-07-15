Южно-Українська АЕС зупинила роботу другого енергоблоку

Енергоблок №2 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту.

Про це повідомляє прес-служба ДП "НАЕК "Енергоатом".

"15 липня 2017 року о 02:39 відповідно до попередньої заявки енергоблок №2 Южно-Української АЕС відключено від енергомережі для проведення поточного ремонту", – йдеться в повідомленні.

Також у "Енергоатомі" зазначили, що при перехідних процесах відключення енергоблока порушень умов та меж безпечної експлуатації не було.

Обладнання третього енергоблока ЮУАЕС працює в заданому режимі. На першому енергоблоці триває капітальний планово-попереджувальний ремонт. Радіаційний стан на атомній станції відповідає нормам безпеки.

Южно-Українська АЕС розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом ДП НАЕК "Енергоатом". Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

Нагадаємо, в квітні 2017 року від енергомережі було від'єднано енергоблок №3 Южно-Української АЕС.