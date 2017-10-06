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З 12 червня в Україні запрацює дорожня поліція, – Князєв

Нова поліція повністю замінить ДАІ
В Україні з понеділка, 12 червня, почне працювати дорожня поліція, яка повністю замінить Державтоінспекцію.
З 12 червня в Україні запрацює дорожня поліція, – Князєв Фото: ukrinform.com

Про це заявив глава Національної поліції України Сергій Князєв, повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"За згодою міністра внутрішніх справ, вчора ми підписали наказ про запуск на 10 основних магістралях нашої держави нарядів дорожньої поліції", – підкреслив Князєв.

За його словами, 30 нарядів дорожньої поліції забезпечуватимуть порядок на 10 основних автомагістралях України та нестимуть службу на сучасних автомобілях марки Hyundai.

"Я думаю, з понеділка складова дорожньо-транспортних пригод на основних автомагістралях буде докорінно змінена", – наголосив очільник Нацполіції.

Нагадаємо, в квітні голова Національної поліції Сергей Князєв попросив збільшити фінансування його відомства на 4 млрд грн.

У травні в Києві презентували оновлений підрозділ річкової поліції.

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10 06 2017 19:00
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