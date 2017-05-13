З 12 травня холодна вода в Україні подорожчала на майже 15%

Платіжки з новими тарифами споживачі отримають у червні

З 12 травня столичним жителям, зокрема, доведеться платити за холодну воду на 14,7% більше.

Як повідомляє Нова комунальна Україна, відповідні постанови 26 квітня затвердила НКРЕКП, а 11 травня опублікувала газета "Урядовий кур’єр".



Фото: facebook.com/NewCommunalUkraine

Тарифи вступили в дію наступного дня після опублікування постанов, тобто з 12 травня.

Платіжки з новими тарифами споживачі отримають у червні.

Відповідно до постанови № 552, тариф для киян зросте на 14,7% і становитиме 15 грн 79,2 коп. за кубометр (до 132 травня було 13,77 грн), за водовідведення гарячої води – 7,52 грн (було 6,93).

Тариф для жителів Ірпеня становитиме 19 грн 16,4 коп. за кубометр та 11,82 грн за відведення гарячої води.

Жителі Вишневого відтепер платитимуть 15,13 грн за холодну воду та 5,95 грн за водовідведення.

Мешканцям Боярки куб холодної води коштуватиме 25,25 грн, водовідведення – 11,5 грн.

Також холодна вода подорожчала для Львова, Рівного, Дніпра, Хмельницького, Кам’янця-Подільського, Павлограда, Лисичанська, Коломиї.

Нагадаємо, починаючи з 1 травня, житлова субсидія не буде призначатися на наступний період, якщо у споживача є 2-місячна заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг.