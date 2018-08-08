З 18 серпня буде перекрито рух транспорту на Шулявському мосту через реконструкцію

Рух буде перекрито на з'їзді з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги, і з проспекту - на вул. А. Довженка

У Києві розпочався підготовчий етап реконструкції Шулявського шляхопроводу.

У зв'язку з цим з 18 серпня буде перекрито рух транспорту, повідомиляють у КП "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд", передає портал "Город Киекв".

Згідно з інформацією, рух буде перекрито на з'їзді з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги, і з проспекту - на вул. А. Довженка. На цих ділянках запланована перекладка інженерних мереж і комунікацій.

Також планується, що у вересні шляхопровід можуть повністю закрити для руху транспорту. Роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу, оцінками експертів, розтягнуться приблизно на півтора року.

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Нагадаємо, в травні минулого року Містобудівна рада Києва підтримала варіант реконструкції дорожньої розв'язки біля станції метро "Шулявська", який передбачає будівництво дорожньої петлі і знесення приміщень заводу "Більшовик". Спочатку КМДА розглядала сім варіантів реконструкції.

Згодом повідомлялося, що з 1 травня в Києві починається підготовка до реконструкції Шулявського шляхопроводу.

Однак початок активної фази реконструкції Шулявського шляхопроводу в Києві переноситься на невизначений термін, оскільки Київрада має розглянути петицію з альтернативним варіантом реконструкції.