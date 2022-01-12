CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПенсійний фонд України з 1 грудня 2022 року провів планові перерахунки пенсій. Перерахунки проводяться автоматично без додаткових звернень пенсіонерів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З 1 грудня зросли пенсії в Україні: хто отримає підвищення
Фото: РБК-Україна
Про це повідомляє пресслужба ПФУ.
"Виплата пенсій в перерахованих розмірах буде проводитись з грудня у встановлені пенсіонерам дати виплати", – йдеться в повідомленні.
Як зазначили в пресслужбі, для перерахунку є три підстави.
У зв’язку зі збільшенням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб: з 2027 до 2 093 гривень (закон про держбюджет).
Це є підставою для перерахунку розмірів мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму.
Розмір підвищення у кожного пенсіонера визначається індивідуально та залежить від того, чи є в пенсійній виплаті складові, розмір яких базується на прожитковому мінімумі.
"Як правило, такий перерахунок торкається великої кількості пенсіонерів, однак середній розмір підвищення є не досить великим", – йдеться в повідомленні ПФУ.
У зв’язку зі встановленням мінімальної пенсійної виплати непрацюючим особам з повним страховим стажем (30/35 років для жінок/чоловіків відповідно) віком до 70 років, які отримують "страхові" пенсії, на рівні 2500 гривень або пропорційно наявному страховому стажу, виходячи з розміру 2500 гривень.
Тим, хто має меншу тривалість страхового стажу, доплата встановлюється до розміру, пропорційного до наявного в них страхового стажу.
Ця доплата враховується при проведенні подальших перерахунків.
Тим, хто отримує "страхову" пенсію, має повний страховий стаж і продовжує працювати, доплата до 2 500 гривень або до розміру, визначеного пропорційно наявному стажу, встановлюється з дати звільнення з роботи.
У зв’язку зі зміною показника середньої заробітної плати, який застосовується при обчисленні пенсій по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та непрацездатним членам їхніх сімей.
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