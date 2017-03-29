З 1 квітня у зоні АТО обіцяють перемир'я

Сторони також домовилися про розведення сил і засобів у Станиці Луганській з 6 квітня

У Мінську, на засіданні контактної групи домовились про розведення сил у зоні бойових дій на Донбасі з 1 квітня.

"Сторони домовилися про припинення вогню і розведенні озброєння з 1 квітня", - повідомив спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактній групі по Україні Мартін Сайдік, інформує "Громадське".

За його словами, сторони також домовилися про розведення сил і засобів у Станиці Луганській з 6 квітня.

Наступна зустріч групи відбудеться 12 квітня.

Спікер представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що "зокрема, планується продовжити роботу пунктів перетину в ранкові та вечірні години".

"Напередодні великодніх свят Тристороння контактна група привітала рішучість усіх учасників Мінського процесу забезпечити повне дотримання режиму припинення вогню, яка набуде чинності з 1 квітня 2017 року. Крім того, з 1 квітня, до поминальних днів, заплановано істотне прискорення процедури перетину лінії зіткнення на КПВВ, зокрема, планується продовжити роботу пунктів перетину в ранкові та вечірні години", - написала Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

Крім того, ТКГ в черговий раз намітила дату розведення сил і засобів у Станиці Луганській - на 6 квітня 2017 року. Про це повідомив повноважний представник РФ в Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України, передає "Інтерфакс-Україна"

"Також учасники Контактної групи домовилися сприяти прискоренню процедури перетину громадянами лінії розмежування на Донбасі з 1 квітня 2017 року. Для цього буде збільшено персонал контрольних пунктів в'їзду-виїзду з обох сторін, а також продовжено час їх роботи у вечірні та ранкові години", - розповів Гризлов.

Нагадаємо, у середу, 29 березня, станом на 18:00 проросійські терористи 35 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.