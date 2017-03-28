З 1 квітня запрацює програма безкоштовних ліків, - Гройсман
Таку заяву зробив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.
"Думаю, ви погодитесь зі мною, що найцінніше в житті кожного з нас - це здоров'я. З 1 квітня 2017 року ми запроваджуємо нову програму безкоштовних ліків для людей із серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою", - зазначив він
За словами Гройсмана, уряд буде працювати з місцевою владою для того, щоб інформацію про цю програму було донесено до кожного українського громадянина, який потребує такої підтримк
"Мета в цієї програми єдина - щоб ви просто були здорові", - додав він.
Нагадаємо, до квітня 2017 року триватиме процес поступового зниження цін на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків