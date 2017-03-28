З 1 квітня запрацює програма безкоштовних ліків, - Гройсман

В Україні з 1 квітня запрацює нова програма безкоштовних ліків для людей із серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

"Думаю, ви погодитесь зі мною, що найцінніше в житті кожного з нас - це здоров'я. З 1 квітня 2017 року ми запроваджуємо нову програму безкоштовних ліків для людей із серцево-судинними захворюваннями, діабетом ІІ типу та бронхіальною астмою", - зазначив він

За словами Гройсмана, уряд буде працювати з місцевою владою для того, щоб інформацію про цю програму було донесено до кожного українського громадянина, який потребує такої підтримк

"Мета в цієї програми єдина - щоб ви просто були здорові", - додав він.

Нагадаємо, до квітня 2017 року триватиме процес поступового зниження цін на ліки від серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми.