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З 1 квітня зростуть тарифи обленерго

Тарифи зростуть через ріст операційних витрат і збільшення фонду заробітної плати обленерго
НКРЕКП збільшить тарифи компаній у сфері постачання та розподілу електроенергії з 1 квітня.
З 1 квітня зростуть тарифи обленерго Фото: infolight.org.ua

Постанови Нацкомісії опубліковані в урядовому виданні "Урядовий кур'єр" за 27 січня, інформує "Дзеркало тижня".

Зокрема, тариф у сфері розподілу електроенергії "ДТЕК Високовольтні мережі" зросте на 103%.

Тариф "Київенерго" на постачання і розподілу електроенергії підвищений на 35-90% в залежності від класу споживання.

У більшості розподільних компаній тарифи зростуть у межах 20%.

Єдиною компанією, тарифи якої незначно знизяться, є "Енергія-Новояворівськ".

Основними чинниками перегляду тарифів у НКРЕКП називають зростання операційних витрат і збільшення фонду заробітної плати обленерго.

Нагадаємо, прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію у 2018 році зросте на 16,2%.

 

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30 01 2018 14:22
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