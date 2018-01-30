CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНКРЕКП збільшить тарифи компаній у сфері постачання та розподілу електроенергії з 1 квітня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З 1 квітня зростуть тарифи обленерго
Тарифи зростуть через ріст операційних витрат і збільшення фонду заробітної плати обленерго
Фото: infolight.org.ua
Постанови Нацкомісії опубліковані в урядовому виданні "Урядовий кур'єр" за 27 січня, інформує "Дзеркало тижня".
Зокрема, тариф у сфері розподілу електроенергії "ДТЕК Високовольтні мережі" зросте на 103%.
Тариф "Київенерго" на постачання і розподілу електроенергії підвищений на 35-90% в залежності від класу споживання.
У більшості розподільних компаній тарифи зростуть у межах 20%.
Єдиною компанією, тарифи якої незначно знизяться, є "Енергія-Новояворівськ".
Основними чинниками перегляду тарифів у НКРЕКП називають зростання операційних витрат і збільшення фонду заробітної плати обленерго.
Нагадаємо, прогнозна оптова ринкова ціна на електроенергію у 2018 році зросте на 16,2%.
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