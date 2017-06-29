З 1 липня МВС вводить нові іспити на знання правил дорожнього руху

Міністерство внутрішніх справ з 1 липня вводить нові екзаменаційні питання на знання Правил дорожнього руху (ПДР).

"У нових тестах питання актуалізували, виправивши їх відповідно до сучасної ситуації на дорогах, більше уваги приділили практичним навичкам, які знадобляться майбутнім водіям під час керування транспортним засобом. Крім того, питання погрупували відповідно до категорій водійського посвідчення. Тож водіям легкових автомобілів, наприклад, не доведеться відповідати на питання, пов'язані з управлінням автобусами чи вантажівками. Питання тесту орієнтовані на те, щоб людина, яка вивчила правила дорожнього руху, могла легко відповісти на них. А до кінця 2017 року заплановано впровадження посиленого контролю над процесом складання іспитів - фото- і відеофіксації", - заявив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, повідомляє прес-служба відомства.

Інших змін теоретична частина іспиту не зазнала: тест триває 20 хвилин і складається із 20 питань, які обираються системою випадково. Тест обов'язково містить питання 4 тематичних категорій: 10 питань стосовно правил дорожнього руху, 4 питання про улаштування й експлуатацію транспортних засобів, 4 питання про основи безпеки руху і 2 питання про надання першої медичної допомоги.

Над розробкою нових питань працювала експертна група, до складу якої увійшли представники профільних організацій з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, фахівці громадських організацій профільного напрямку і співробітники Головного сервісного центру МВС. Усього було сформовано й опрацьовано понад 2000 питань, які з часом будуть оновлювати і доповнювати.

Станом на червень 2017 року вартість складання теоретичного і практичного іспитів становить 26 гривень, а бланка посвідчення водія - 201 грн.

Нагадаємо, що наступного тижня у сервісних центрах МВС відбудеться запровадження нових екзаменаційних білетів з правил дорожнього руху.