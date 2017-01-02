Довідку про несудимість відтепер можна отримати в сервісцентрах МВС
"Замовити Довідку можна буде з вівторка по суботу, у зручний час з 9:00 до 18:00 (у суботу до 16:45), без обідньої перерви та незалежно від місця реєстрації", — повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.
"Пріоритет реформи – це максимальне спрощення порядку надання послуг громадянам, – зазначив керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій. – Можливість отримати довідку про відсутність судимості у територіальних сервісних центрах МВС – це розширення географії послуг. Завдяки впровадженню електронних черг та роботі наших адміністраторів, подання запиту швидке й зручне. Найголовніше, ми працюємо над тим, аби вже незабаром довідку можна було замовити й отримати в один клік, не виходячи з дому", - зазначають у Міністерстві Внутрініх справ України.
Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ планує зобов'язати водіїв автотранспорту проходити медичний огляд кожні 15 років через небезпеки при перевезенні пасажирів чи небезпечних вантажів.
Водіям легкових автомобілів із посвідченням категорії "В" не треба буде повторно складати іспити для підтвердження прав керувати машиною, проте необхідно буде проходити медогляд.
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