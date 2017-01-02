Довідку про несудимість відтепер можна отримати в сервісцентрах МВС

З 1 лютого територіальні сервісні центри МВС по всій Україні видаватимуть довідки про відсутність судимості.

"Замовити Довідку можна буде з вівторка по суботу, у зручний час з 9:00 до 18:00 (у суботу до 16:45), без обідньої перерви та незалежно від місця реєстрації", — повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

"Пріоритет реформи – це максимальне спрощення порядку надання послуг громадянам, – зазначив керівник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій. – Можливість отримати довідку про відсутність судимості у територіальних сервісних центрах МВС – це розширення географії послуг. Завдяки впровадженню електронних черг та роботі наших адміністраторів, подання запиту швидке й зручне. Найголовніше, ми працюємо над тим, аби вже незабаром довідку можна було замовити й отримати в один клік, не виходячи з дому", - зазначають у Міністерстві Внутрініх справ України.

Нагадаємо, що Міністерство внутрішніх справ планує зобов'язати водіїв автотранспорту проходити медичний огляд кожні 15 років через небезпеки при перевезенні пасажирів чи небезпечних вантажів.