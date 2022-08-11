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З 1 січня діятиме нова податкова декларація про доходи

З 1 січня 2023 року діятиме нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи.
З 1 січня діятиме нова податкова декларація про доходи Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Фактично, з нового – два додатки до декларації про доходи, які стосуватимуться підприємців. Декларанти будуть повинні надати податковій розрахунки по окремих видах податків та видах діяльності.

Так, додається Додаток Ф4 – розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, оподатковуваних доходів від продажу протягом звітного (податкового) року об'єктів нерухомого та/або рухомого майна.

Крім того, з'являється Додаток МПЗ – розрахунок загального мінімального податкового зобов'язання за податковий (звітний) рік, що розраховується фізичним особами – підприємцями (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування) – власниками, орендарями, користувачами на інших умовах (в тому числі на умовах емфітевзису) земельних ділянок, віднесених до сільськогосподарських угідь.

Щоб декларанти не заплуталися, буде також додано інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Наказ набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Раніше повідомлялось, що в Україні можна буде реєструвати авто чи оформити посвідчення водія без використання пластикових бланків. Така можливість з'явиться з 14 грудня 2022 року.

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08 11 2022 12:59
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