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З 1 травня зросте розмір пенсій в Україні, - Розенко

Для 8 млн пенсіонерів, розмір пенсійних виплат яких залежить від мінімальної пенсії, зросте мінімум на 10%
Перше підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій відбудеться 1 травня 2017 року.
З 1 травня зросте розмір пенсій в Україні, - Розенко Фото: ru.tvi.ua

"У державному бюджеті України на 2017 рік зафіксовано підвищення прожиткового мінімуму та мінімального розміру пенсій двічі протягом року - з 1 травня і з 1 грудня 2017 року", - заявив віце-прем'єр Павло Розенко, інформує "Слово і діло".

За його словами, для 8 млн пенсіонерів, розмір пенсійних виплат яких залежить від мінімальної пенсії, зросте мінімум на 10%.

"Це та мінімальна програма підвищення соціальних стандартів на цей рік, яку сьогодні вже зафіксовано", - додав віце-прем'єр.

Він пояснив, що прожитковий мінімум для непрацездатних осіб - мінімальна пенсія - з 1 травня 2017 року буде становити 1312 гривень, а з 1 грудня - 1373 гривні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду висловив надію на підвищення пенсій українцям з жовтня 2017 року.

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06 04 2017 19:50
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