З 1 вересня новонароджені отримуватимуть "пакет малюка" з 25 необхідними речами
"За дорученням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та на виконання постанови Кабінету Міністрів від 20 червня 2018 року №512 "Деякі питання реалізації пілотного проекту з надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакет малюка"", Міністерство соціальної політики видало наказ №1025 від 17.07.2018 "Деякі питання надання одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" при народженні дитини", - повідомляє урядовий портал.
Цим наказом визначено перелік дитячих товарів загальною вартістю до 5 тис. гривень для комплектування одноразової допомоги при народженні дитини. Крім одягу та інших важливих для дитини речей, у ньому також будуть інформаційні матеріали, які допоможуть батькам у питаннях догляду за немовлям.
"Дитина з перших днів життя має отримати все необхідне, незважаючи на рівень матеріального забезпечення батьків", - наголосили в уряді.
Відзначають, що "пакет малюка" є безповоротною адресною соціальною допомогою і буде видаватися по одному на кожну дитину, а отримати його зможуть матір, батько, родичі або патронатний вихователь новонародженого.
Отже, вже з 1 вересня цього року українські сім'ї при народженні дитини отримають набір з 25 необхідних речей для немовлят:
1. Підгузки одноразові для новонароджених, від 2 до 5 кг, але не менш ніж 94 штук в упаковці.
2. Серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні, без запаху і не менш ніж 56 штук в упаковці.
3. Пелюшка ситцева, розмір 80 x 95 см (допускається зміна розмірів +/- 10%).
4. Пеленка фланелева, розмір 90 x 110 см (допускається зміна розмірів +/- 10%).
5. Пеленка муслінова, розмір 70 x 70 см (допускається зміна розмірів +/- 10%).
6. Пеленка багаторазова вологостійка, розмір 60 х 80 см (допускається зміна розмірів +/- 10%).
7. Шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 0-3 місяці.
8. Шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 3-6 місяців.
9. Боді з коротким рукавом:
розмір 50-56 см;
розмір 56-58 см.
10. Боді з довгим рукавом, трикотаж, стовідсоткова бавовна:
розмір 50-56 см;
розмір 56-58 см.
11. Брюки-повзунки з закритими носками, стовідсоткова бавовна:
розмір 50-56 см;
розмір 56-58 см.
12. Комбінезон з довгим рукавом і штанцями:
розмір 50-56 см;
розмір 56-58 см.
13. Шкарпетки, частка бавовни у виробі не менш ніж 90%, розмір 0-3 місяці.
14. Термометр для води.;
15. Термометр для тіла електронний, з гумовим наконечником.
16. Ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), виготовлені з нержавіючої медичної сталі.
17. Прокладки для лактації, не менш ніж 60 штук в упаковці.
18. Ковдра тепла/демісезонна, наповнювач - стовідсоткова бавовна, зовнішня тканина - також стовідсоткова бавовна, розмір 90 x 120 см (допускається зміна розмірів +/- 10%).
19. Плед-ковдра, 100% трикотаж, бавовна, розмір 60x80 см (допускається зміна розмірів +/- 10%).
20. Матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42x70. Розмір матраца (периметр) має збігатися з розміром (периметру) дна коробки-люльки.
21. Рушник махровий для купання куточком, розмір 100x100 см (допускається зміна розмірів +/- 10%), вироблений з натурального матеріалу.
22. Іграшка-брязкальце розвиваюча, виготовлена з пластику з сертифікатом, який дозволяє використання дитячих іграшок, без дрібних деталей.
23. Крем з вмістом ланоліну 100%.
24. Рідке мило-шампунь дитячий з дозатором, універсальний, від 0 років, без парабенів, гіпоалергенні, без запаху, 500 мл.
25. Весь комплект повинен бути упакований у коробку-люльку з міцного картону, розмір 43 × 70 × 27 см. Зазначена коробка виготовляється з міцного гофрокартону з кашировкою і повноколірним друком на дні та кришці коробки. А для зміцнення конструкції в дно і бічні стінки повинні бути додані окремі вставки.
"Пакет буде надаватися кожній родині під час виписки з пологового будинку, він підтримає матеріально й інформаційно, і стане серйозною підмогою в першу чергу тим сім'ям, які через складне матеріальне становище позбавлені можливості придбати новонародженій дитині якісні предмети догляду та одягу", - наголошується в повідомленні .
Нагадаємо, з 2014 року розмір державної допомоги під час народження дитини затверджений у сумі 41 280 гривень. Виплата допомоги здійснюється одноразово в розмірі 10 320 гривень, а залишок виплачується впродовж наступних 36 місяців рівними частинами.
Крім того, для громадян, які вже отримали допомогу при народженні першої дитини, на наступні 12 місяців призначається допомога в розмірі 130 гривень до досягнення дитиною трирічного віку. При цьому окрему допомогу з догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку скасовано.
У 2015 році Міністерство юстиції також запустило у Львові пілотний проект отримання свідоцтва про народження дитини безпосередньо в пологовому будинку.
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