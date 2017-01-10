Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

З 1 жовтня водії за межами міста повинні вмикати ближнє світло фар

За порушення цієї норми передбачено штраф у розмірі 425 грн
В Україні водії з 1 жовтня по 1 травня поза межами населених пунктів повинні включати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу-ближнє світло фар.
З 1 жовтня водії за межами міста повинні вмикати ближнє світло фар Фото: wikipedia.org

"Відповідно до пункту 9.8 Правил дорожнього руху з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах повинні бути включені денні ходові вогні або ближнє світло фар", – йдеться в повідомленні Управління безпеки дорожнього руху.


Фото: ГУ НП

Правоохоронці зазначили, що саме у вказаний період, у зв'язку із скороченням світлового дня і погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.

Повідомляється, що за ігнорування цієї норми, відповідно до частини 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення за "Порушення водіями транспортних засобів правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів" передбачено штраф у розмірі 425 гривень.

Нагадаємо, штрафи за водіння в нетверезому стані можуть підвищити до 40 тисяч гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 10 2017 10:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.