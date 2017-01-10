З 1 жовтня водії за межами міста повинні вмикати ближнє світло фар

За порушення цієї норми передбачено штраф у розмірі 425 грн

В Україні водії з 1 жовтня по 1 травня поза межами населених пунктів повинні включати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу-ближнє світло фар.

"Відповідно до пункту 9.8 Правил дорожнього руху з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах повинні бути включені денні ходові вогні або ближнє світло фар", – йдеться в повідомленні Управління безпеки дорожнього руху.



Фото: ГУ НП

Правоохоронці зазначили, що саме у вказаний період, у зв'язку із скороченням світлового дня і погодними умовами виникає необхідність у підвищенні видимості автомобіля для пішоходів та інших учасників руху.

Повідомляється, що за ігнорування цієї норми, відповідно до частини 2 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення за "Порушення водіями транспортних засобів правил користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів" передбачено штраф у розмірі 425 гривень.

Нагадаємо, штрафи за водіння в нетверезому стані можуть підвищити до 40 тисяч гривень.