З 2008 року майже 15 тис українців стали громадянами Польщі

На сьогодні документи на тимчасове чи постійне проживання в Польщі мають понад 150 тис. громадян України

Громадянство Польщі упродовж 2008-2017 років отримали 14 тис. 902 українців.

Про це йдеться у відповіді Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі на запит "Укрінформу".

Як інформується, у 2008 році таких осіб було 579 осіб, і з кожним роком ця кількість збільшувалася. Упродовж останніх трьох років громадянство Польщі щороку отримували понад дві тисячі українців: у 2015 році - 2012 осіб, у 2016 - 2096, у 2017 - 2415 громадян.

Так, на сьогодні документи на тимчасове (до трьох років) чи постійне проживання в Польщі мають понад 150 тис. громадян України.

Світлана Криса, керівник консульського відділу посольства України в Польщі, в ефірі "112 Україна" повідомила про те, що у 2017 році було видано 192,5 тисячі дозволів на працю для українців.

"Це становить 82 % від усієї кількості виданих дозволів іноземцям на працю в Польщі", - додала Криса.

Нагадаємо, що українці в 2017 році стали лідерами з купівлі іноземцями земель в Польщі, включаючи сільськогосподарські і лісові угіддя.