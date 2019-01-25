З 2014 року кількість виборців зросла на 1,4 мільйона, - Держреєстр

У попередній список виборців на президентських виборах 31 березня включені 35 мільйонів 602 тисячі 855 осіб, однак ця кількість не остаточна і буде змінюватися кілька разів.

Такими є дані Державного реєстру виборців на 31 грудня 2018 року.

Як пояснив УП керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах, від цієї цифри відразу треба відняти 985 тисяч 375 осіб, які вибули, а також виборців АРК Крим і окупованих територій, оскільки вони не братимуть участь у виборах.

"Тому загальна кількість виборців буде менша, ніж 35,6 мільйона. Бо загальна кількість виборців з року в рік зменшується", - сказав Стельмах.

Він додав, що і ці дані не будуть остаточними, бо у Держреєстр постійно вносять оновлені дані про виборців.

Оновлення даних відбувається кожного місяця – додається інформація про людей, які змінили адресу, померли, втратили дієздатність тощо. У той місяць, коли відбуваються вибори, дані уточнюють за 10 і за 4 дні до дня голосування.

"За ці 4 дні не може ніхто не помирати чи не переїжджати, десь приблизно 150 тисяч різних подій з виборцями стається за ці дні. Але на фоні понад 30 мільйонів виборців – це дуже незначний відсоток", - сказав Стельмах.

За заявою виборця або родичів померлого виборця список можна змінити навіть за день до виборів. Жодні зміни не вносяться у день голосування.

Перевірити, чи є ви та ваші рідні у списку виборців можна на сайті Держреєстру виборців у вкладці "Кабінет виборця".

Нагадаємо, що станом на 16:00 25 січня ЦВК зареєструвала 19 кандидатів у президенти. Подали ж документи до ЦВК 34 кандидати.