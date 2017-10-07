З 2014 року в незаконних збройних формуваннях беруть участь 84 іноземці, - ГПУ

На території Луганської та Донецької областей з 2014 року в незаконних збройних формуваннях беруть участь 84 іноземці, з них 64 - громадяни Російської Федерації.

Встановлено, що іноземці входять до складу незаконного збройного формування "Привид" так званої терористичної організації "ЛНР", повідомляє сайт Генеральної прокуратури.

"Ці громадяни - найманці під егідою організації "United Continentale", яка сповідує зокрема і проросійську політику. Засновником та координатором НЗФ "Привид" є громадянин Російської Федерації О. Марков", - йдеться в повідомленні.

"United Continentale" - геополітичний рух ультраправої спрямованості, створений влітку 2014 року в Белграді (Сербія). Організація підтримує постійні контакти з лідерами російського "Міжнародного євразійського руху", причетного до формування інтернаціональних бригад для участі у бойових діях на сході України.

Під час досудового розслідування встановлено особи іноземців-найманців (громадян Франції, Сербії, Бразилії, Чехії, Іспанії). Відзначається, що зазначені особи систематично проходять військову підготовку на тренувальних базах в Ростові-на-Дону.

"Зокрема, громадянин Франції Гійом Кувельє у 2014 році брав активну участь у веденні бойових дій проти України у складі незаконних збройних формувань "Привид", "Схід", а з 2015 року у складі НЗФ "Всевелике донське козацтво". Зараз Кувельє нібито проходить військову службу за контрактом в армії США. Цей факт зараз перевіряє Головна військова прокуратура", - зазначають у Генпрокуратурі.

Нагадаємо, що Головною військовою прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо громадянина Росії Олексія Мільчакова, який керував на Донбасі неонацистським батальйоном бойовиків "Русич".