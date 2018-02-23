З 2015 року 24 тис осіб відмовилися від українського громадянства

Така велика кількість громадян, що вийшли з українського громадянства, зумовлена складною економічною ситуацією в країні

Державна міграційна служба заявляє, що близько 24 тис. людей вийшли з українського громадянства з 2015 року.

Про це на презентації річного звіту повідомила заступник голови Міграційної служби Тетяна Нікітіна, передають "Українські Новини".

"Вийшли з українського громадянства за останні 3 роки в нас близько 24 тис. громадян", - повідомила вона.

З її слів, така велика кількість громадян, що вийшли з українського громадянства, зумовлена складною економічною ситуацією в країні. Водночас вона сказала, що зафіксовано зменшення кількості громадян, що хочуть вступити в громадянство України.

Нагадаємо, що Президент Петро Порошенко припинив у 2017 році українське громадянство майже 5,2 тис. осіб, при цьому прийняв в громадянство України не менше 1 тис. осіб.