З 2017 року церква і уряд Норвегії офіційно розділяться

1250 священиків та єпископів Норвегії більше не вважатимуться державними чиновниками

Церква Норвегії та уряд країни 1 січня 2017 року офіційно розділяться майже після 500 років спільного існування.

"З 1 січня церква Норвегії та норвезький уряд офіційно розійдуться майже після 500 спільних років", - повідомляє The Local.

Таким чином 1250 священиків та єпископів Норвегії більше не вважатимуться державними чиновниками, які призначаються королем. Також Церква Норвегії перестане бути державним органом

"Перед нами стоять найбільші організаційні зміни в церкві з часів Реформації. Зміни дозволять створити чіткий поділ між церквою і державою", - сказав голова Національної ради Церкви Єнс-Петер Йонсен.

Втім, частина норвежців вважає, що розділення церкви і держави не настільки очевидне.

"Ми не отримаємо реального розмежування. Парламент цього разу пройшов частину шляху, але не досить далеко", - сказала Крістін Майл, генеральний секретар Норвезької гуманістичної асоціації.

Майл та інші вказують на одне конкретне формулювання, яке дозволило досягти компромісу у парламенті вісім років тому під час внесення поправки до Конституції: "Норвезька національна церква".

Із документу вилучили слова "Євангелічно-Лютеранська релігія залишиться державною релігією країни". Замість них з'явилося речення "Церква Норвегії, Євангелічно-Лютеранська Церква, залишиться національною церквою Норвегії і буде підтримуватися державою".

"Доки в Конституції написано, що Церква Норвегії є норвезькою національною церквою, і що вона має підтримуватися державою, у нас ще є державна церква", - сказала Майл.

Стаття 2 розділу А Конституції Норвегії гарантує кожному громадянину країни право на свободу віросповідання. В той же час ця ж стаття вказує, що євангельське лютеранство є державною релігією Норвегії.

За законом, король Норвегії і щонайменше половина міністрів повинні сповідувати лютеранство.

За офіційною статистикою, 82,7% населення належать до державної Церкви Норвегії. Проте, лише близько 2% населення регулярно відвідують церкву.

Зазначимо, що процес поділу церкви і держави в Норвегії був запущений парламентом ще 8 років тому.