CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ 1 березня 2019 року перерахунок пенсій буде відбуватися автоматично.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З 2019 року пенсії будуть підвищуватися автоматично, - Розенко
Розмір підвищення становитиме від 17% до 40%
Павло Розенко. Фото: Дзеркало тижня.
Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає прес-служба Кабінету міністрів.
"1 березня 2019 року відбудеться наступний етап підвищення пенсій. І надалі вже щорічно, кожне 1 березня наступного року осучаснення пенсій буде проводитися автоматично", - сказав Розенко, додавши, що розмір підвищення становитиме від 17% до 40%.
Він також нагадав, що 1 січня 2019 року відбудеться черговий перерахунок пенсій військовим пенсіонерам.
"Приблизно півмільйона військових пенсіонерів отримають підвищені пенсії вже з початку року", - зазначив Розенко.
Нагадаємо, що міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляв, що розмір пенсій в Україні у 2019 році зросте майже на 20%.
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