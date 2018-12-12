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З 2019 року пенсії будуть підвищуватися автоматично, - Розенко

Розмір підвищення становитиме від 17% до 40%
З 1 березня 2019 року перерахунок пенсій буде відбуватися автоматично.
З 2019 року пенсії будуть підвищуватися автоматично, - Розенко Павло Розенко. Фото: Дзеркало тижня.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, передає прес-служба Кабінету міністрів.

"1 березня 2019 року відбудеться наступний етап підвищення пенсій. І надалі вже щорічно, кожне 1 березня наступного року осучаснення пенсій буде проводитися автоматично", - сказав Розенко, додавши, що розмір підвищення становитиме від 17% до 40%.

Він також нагадав, що 1 січня 2019 року відбудеться черговий перерахунок пенсій військовим пенсіонерам.

"Приблизно півмільйона військових пенсіонерів отримають підвищені пенсії вже з початку року", - зазначив Розенко.

Нагадаємо, що міністр соціальної політики України Андрій Рева заявляв, що розмір пенсій в Україні у 2019 році зросте майже на 20%.

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12 12 2018 17:55
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