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З 2019 року в автобусах без ременів безпеки заборонять перевозити пасажирів, - Омелян

Також буде заборонено перевезення більш ніж дев'ять пасажирів у транспорті не обладнаному таксометром
Міністерство інфраструктури розробило проект, за яким з січня 2019 року забороняється перевезення пасажирів автобусами, які не обладнані ременями безпеки.
З 2019 року в автобусах без ременів безпеки заборонять перевозити пасажирів, - Омелян Фото: nknews.org

Також буде заборонено перевезення більш ніж дев'ять пасажирів у транспорті не обладнаному таксометром, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу "Кібербезпека та проекти цифрових трансформацій в морській галузі" 17 серпня у Києві, інформує Громадське.

Нагадаємо, у столиці таксист під впливом наркотичних засобів потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, його пасажирка загинула.

Під час спецоперації "Перевізник" правоохоронці виявили по Україні майже 1,2 тисячі несправних транспортних засобів, що продовжують возити пасажирів.

 
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17 08 2018 13:58
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