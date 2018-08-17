З 2019 року в автобусах без ременів безпеки заборонять перевозити пасажирів, - Омелян

Також буде заборонено перевезення більш ніж дев'ять пасажирів у транспорті не обладнаному таксометром

Міністерство інфраструктури розробило проект, за яким з січня 2019 року забороняється перевезення пасажирів автобусами, які не обладнані ременями безпеки.

Також буде заборонено перевезення більш ніж дев'ять пасажирів у транспорті не обладнаному таксометром, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу "Кібербезпека та проекти цифрових трансформацій в морській галузі" 17 серпня у Києві, інформує Громадське.

Нагадаємо, у столиці таксист під впливом наркотичних засобів потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, його пасажирка загинула.

Під час спецоперації "Перевізник" правоохоронці виявили по Україні майже 1,2 тисячі несправних транспортних засобів, що продовжують возити пасажирів.