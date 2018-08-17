НОВИНИМіністерство інфраструктури розробило проект, за яким з січня 2019 року забороняється перевезення пасажирів автобусами, які не обладнані ременями безпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
З 2019 року в автобусах без ременів безпеки заборонять перевозити пасажирів, - Омелян
Також буде заборонено перевезення більш ніж дев'ять пасажирів у транспорті не обладнаному таксометром
Фото: nknews.org
Також буде заборонено перевезення більш ніж дев'ять пасажирів у транспорті не обладнаному таксометром, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на брифінгу "Кібербезпека та проекти цифрових трансформацій в морській галузі" 17 серпня у Києві, інформує Громадське.
Нагадаємо, у столиці таксист під впливом наркотичних засобів потрапив у дорожньо-транспортну пригоду, його пасажирка загинула.
Під час спецоперації "Перевізник" правоохоронці виявили по Україні майже 1,2 тисячі несправних транспортних засобів, що продовжують возити пасажирів.
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