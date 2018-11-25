З 25 листопада в'їзд "євроблях" без сплати митних платежів або грошової застави заборонено

Починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити в країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави.

Громадяни України мають право тимчасово ввозити транспортний засіб, зареєстрований за межами України, на строк до одного року за умови сплати всіх необхідних митних платежів. При цьому митні платежі не повертаються, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби з посиланням на прийняті 8 листопада закони про "євробляхи".

Громадяни-резиденти також мають право ввозити автомобіль, зареєстрований за межами України, в режимі транзиту за умови сплати грошової застави в розмірі митних платежів, що підлягають сплаті при ввезенні таких автомобілів на митну територію України з метою вільного обігу.

При ввезенні автомобіля, який був у користуванні, підтвердження відповідності екологічним нормам ЄВРО 5 не вимагається.

Це було зроблено невеликою зміною ч.1 ст.381 Митного кодексу, де слова "що підтверджується відповідними документами" доповнили фразою "і переміщуються громадянами-нерезидентами". "Ця начебто незначна зміна має дуже великий вплив на резидентів, які матимуть бажання в'їхати в Україну на євробляхах", - написав начальник Львівської митниці Левко Прокіпчук у Facebook.

Введення нових правил вже спровокувало транспортний колапс на західному кордоні. На пункті пропуску "Устилуг" утворилися кілометрові черги, повідомляє видання "Буг".

Нагадаємо, що 8 листопада у Верховній Раді було прийнято два закони, що стосуються "євроблях".

Перший вводить нову формулу акцизного податку, який буде розраховуватися як множення базової ставки (від 50 до 150 євро залежно від типу і об'єму двигуна) на коефіцієнт двигуна (обсяг/1000) і коефіцієнт віку (кількість повних календарних років).

Другий підвищує розміри штрафів за порушення термінів перебування "євроблях" в Україні.

Власники "євроблях" два дні пікетували Раду з вимогою прийняття зазначених законопроектів з вигідними їм поправками. Це зроблено не було, тому "євробляхарі" 20-21 листопада провели всеукраїнську акцію громадянської непокори у вигляді дводенного обмеження проїзду на дорогах.