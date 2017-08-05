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З 8 травня побутову, комп'ютерну та іншу техніку можна продавати лише через касовий апарат

У перелік потрапили понад 300 товарів
Починаючи з 8 травня підприємці, зокрема й платники єдиного податку, повинні продавати побутові товари тільки через реєстратор розрахункових операцій.
З 8 травня побутову, комп Фото: ua.korrespondent.net

Перелік груп товарів, які підлягають гарантійному ремонту і які надалі повинні продаватися виключно за допомогою реєстратора розрахункових операцій (РРО), визначений постановою Кабміну від 16 березня 2017 №231, повідомляє "Дело".

У перелік потрапили понад 300 товарів: холодильники, плити, насоси, котли, кондиціонери, пральні машини, пилососи, бойлери, принтери, сканери, ноутбуки, телефони, колонки і навіть електронні книги з зовнішніми жорсткими дисками.

Наприкінці минулого року Верховна Рада прийняла закон, який зобов'язує застосовувати РРО всіх торговців складною технікою, зокрема платників єдиного податку незалежно від обсягів їх річного доходу.

Ця ініціатива викликала невдоволення підприємців, які торгують технікою на ринках та в інтернет-магазинах. Вони побоюються складнощів в адмініструванні РРО та вказують на високу вартість касової техніки.

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08 05 2017 21:00
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