З аеропорту в Македонії прибрали статую Александра Македонського

З території терміналу аеропорту Скоп’є у столиці Македонії 1 березня прибрали статую давньогрецького полководця, правителя Александра Македонського. Статую заввишки 2 метри, розміщену на території летовища у 2011 році, зняли як жест доброї волі щодо Греції, з якою у Скоп’є триває невирішена 27-річна суперечка щодо назви "Македонія".

Це сталося, зокрема, після того, як влада Македонії 24 лютого демонтувала з аеропорту напис "Александр Великий", оскільки минулого місяця уряд вирішив перейменувати аеропорт і головну автомагістраль країни, яка також була названа на честь Александра Македонського. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Аеропорт столиці назвали "Міжнародний аеропорт Скоп’є", а автомагістраль носитиме назву шосе Дружби.

Знаки з відповідними назвами зняли також з магістралі, що веде від кордону Македонії з Грецією до кордону із Сербією.

Скоп’є і Афіни нещодавно активізували зусилля з вирішення суперечки, що стала на заваді зусиллям Македонії із вступу в НАТО і ЄС. Греція є членом обох організацій.

Греція заперечує проти використання колишньою югославською республікою назви Македонія, що, на думку Афін, може нести територіальні претензії щодо їх північного регіону з такою ж назвою.

Переговори між двома сусідами не мали прогресу з 1991 року, коли Македонія здобула незалежність від колишньої Югославії.

Тепер Македонія заявила, що готова додати геолокацію до своєї назви, щоб вирішити суперечку. Угода може вирішитися таким чином, що до назви Македонія додаватиметься слово "Верхня", "Нова" чи "Північна".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв озвучив чотири варіанти нової назви країни, одна з яких, як очікується, дозволить вирішити давню суперечку з Грецією.