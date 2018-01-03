З аеропорту в Македонії прибрали статую Александра Македонського
Це сталося, зокрема, після того, як влада Македонії 24 лютого демонтувала з аеропорту напис "Александр Великий", оскільки минулого місяця уряд вирішив перейменувати аеропорт і головну автомагістраль країни, яка також була названа на честь Александра Македонського. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Аеропорт столиці назвали "Міжнародний аеропорт Скоп’є", а автомагістраль носитиме назву шосе Дружби.
Знаки з відповідними назвами зняли також з магістралі, що веде від кордону Македонії з Грецією до кордону із Сербією.
Скоп’є і Афіни нещодавно активізували зусилля з вирішення суперечки, що стала на заваді зусиллям Македонії із вступу в НАТО і ЄС. Греція є членом обох організацій.
Греція заперечує проти використання колишньою югославською республікою назви Македонія, що, на думку Афін, може нести територіальні претензії щодо їх північного регіону з такою ж назвою.
Переговори між двома сусідами не мали прогресу з 1991 року, коли Македонія здобула незалежність від колишньої Югославії.
Тепер Македонія заявила, що готова додати геолокацію до своєї назви, щоб вирішити суперечку. Угода може вирішитися таким чином, що до назви Македонія додаватиметься слово "Верхня", "Нова" чи "Північна".
Нагадаємо, прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв озвучив чотири варіанти нової назви країни, одна з яких, як очікується, дозволить вирішити давню суперечку з Грецією.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- ФОТО Найкращі фото за підсумками 2017 року від World Press Photo
- Макрон пропонує посилити міграційне законодавство у Франції
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі