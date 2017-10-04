З "Арени Львів" демонтували сім тисяч крісел для Євробачення
Як повідомив в.о. директора стадіону Євген Болкун, їх везуть в Київ для облаштування глядацьких трибун конкурсу Євробачення, повідомляє ZAXID.NET.
За його словами, перша машина з кріслами 8 квітня поїхала до Києва. За оренду крісел "Арена Львів" отримає 500 тисяч гривень. До Львова їх повернуть у 20-х числах травня.
Нагадаємо, на Євробачення, яке проходитиме в Києві у травні 2017 року, мають приїхати представники 43 країн.
Півфінали 62-го пісенного конкурсу відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр у Києві.
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Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко прокоментував заборону на участь в "Євробаченні" представниці Росії Юлії Самойлової. Зазначивши, що Росії потрібна не участь в "Євробаченні", а провокація.
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