З "Арени Львів" демонтували сім тисяч крісел для Євробачення

За оренду крісел "Арена Львів" отримає 500 тисяч гривень

У Львові на стадіоні "Арена Львів" демонтували 7 тисяч крісел з глядацьких трибун.

Як повідомив в.о. директора стадіону Євген Болкун, їх везуть в Київ для облаштування глядацьких трибун конкурсу Євробачення, повідомляє ZAXID.NET.

За його словами, перша машина з кріслами 8 квітня поїхала до Києва. За оренду крісел "Арена Львів" отримає 500 тисяч гривень. До Львова їх повернуть у 20-х числах травня.

Нагадаємо, на Євробачення, яке проходитиме в Києві у травні 2017 року, мають приїхати представники 43 країн.

Півфінали 62-го пісенного конкурсу відбудуться 9 та 11 травня. Фінал Євробачення-2017 – 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр у Києві.

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Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко прокоментував заборону на участь в "Євробаченні" представниці Росії Юлії Самойлової. Зазначивши, що Росії потрібна не участь в "Євробаченні", а провокація.