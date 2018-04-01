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З аргентинського парламенту звільнять 160 прогульників

Ще 30 чоловік вирішили звільнитися самі
Два місяці тому аргентинський конгрес запровадив нову систему контролю за відвідуваністю депутатів і співробітників апарату, в результаті вже виявлено 190 чоловік, які довгий час не з'являлися на роботі без будь-яких поважних причин.
З аргентинського парламенту звільнять 160 прогульників Фото: lanacion.com.ar

"Найближчим часом 160 "прогульників" будуть зняті зі своїх постів - після залагодження всіх формальностей. Решта 30 чоловік вирішили звільнитися самі, після того як їм пред'явили незаперечні докази пропуску ними робочих днів. З 160 працівників, яким загрожує звільнення, 83 не з'явилися на роботі щонайменше 10 днів поспіль без поважної причини. Всього в закладі працює 16500 осіб", - пише місцеве видання La Nacion.

Для обліку працівників та депутатів використовується нова біометрична система. На вході в будівлю потрібно відзначити своє прибуття з допомогою датчика, який сканує відбиток пальця. Це є необхідною умовою для отримання зарплати. Після введення нової системи обліку, як повідомляє газета, коридори парламенту наповнилися службовцями, в найближчих кафе не буває вільних місць, а на засіданнях стали регулярно з'являтися люди, бачити яких раніше доводилося не часто.

Видання нагадує, що після вступу на посаду в грудні 2015 року президент Аргентини Маурісіо Макрі оголосив війну прогульникам. Влада країни запевняє, що з того часу тисячі "працівників-фантомів", які отримували гроші з держбюджету ні за що, були звільнені.

Один час профспілки ставили під сумнів заяви Макрі про широко поширену практику прогулів і звинуватили президента у тому, що він лише використав це як привід для масових звільнень працівників держустанов. Однак нинішні звільнення в парламенті були схвалені всіма законодавчими органами, а також профспілками.

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