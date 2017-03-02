З Авдіївки евакуйовано ще 44 людини, з них 19 дітей, - ДСНС
"Станом на 18:00 3 лютого з м. Авдіївка евакуйовано 44 людини, з них 19 дітей, пансіонат "Перлина Донеччини" у м. Святогірськ", - повідомляє прес-служба ДержНС.
Всього з міста евакуйовано 244 особи, з них 40 осіб похилого віку та 114 дітей.
Також функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 9242 людини, з них 4228 людей похилого віку та 1236 дітей. Забезпечено харчування 3 польовими кухнями. Прибуло 4 вантажних автомобіля гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування загальною кількістю 32 тонни.
Фото: dsns.gov.ua
По місту працюють 2 піротехнічні групи ДСНС від 2 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України (м. Дрогобич) та 1 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України (м. Київ) у кількості 10 чоловік та 2 одиниць техніки.
Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.
Нагадаємо, що станом на 7:00 3 лютого з Авдіївки евакуювали 200 осіб, з них – 95 дітей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: