З Авдіївки евакуйовано ще 44 людини, з них 19 дітей, - ДСНС

Всього з міста евакуйовано 244 особи

З міста Авдіївка, яке опинилося під численними обстрілами бойовиків, за сьогодні евакуйовано 44 людини, з них 19 дітей.

"Станом на 18:00 3 лютого з м. Авдіївка евакуйовано 44 людини, з них 19 дітей, пансіонат "Перлина Донеччини" у м. Святогірськ", - повідомляє прес-служба ДержНС.

Всього з міста евакуйовано 244 особи, з них 40 осіб похилого віку та 114 дітей.

Також функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось 9242 людини, з них 4228 людей похилого віку та 1236 дітей. Забезпечено харчування 3 польовими кухнями. Прибуло 4 вантажних автомобіля гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування загальною кількістю 32 тонни.



Фото: dsns.gov.ua

По місту працюють 2 піротехнічні групи ДСНС від 2 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України (м. Дрогобич) та 1 Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС України (м. Київ) у кількості 10 чоловік та 2 одиниць техніки.

Організовано роботу Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодію служб. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.

Нагадаємо, що станом на 7:00 3 лютого з Авдіївки евакуювали 200 осіб, з них – 95 дітей.