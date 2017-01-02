З Авдіївки евакуювали 132 жителя протягом дня, - ДСНС
З 132 евакуйованих осіб: 20 людей з будинку людей похилого віку в Авдіївці перевезені до будинку людей похилого віку в м. Білецьке Добропільського району.
86 осіб (з них 62 дітей) до пансіонату "Перлина Донеччини" та "Смарагдове містечко" в м. Святогірськ Слов’янського району;
В Маріуполь були вивезені 11 осіб, з них 4 - дітей. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Фото: прес-центр ДСНС
13 осіб (з них 3 дітей) капеланом церкви "Добра звістка" до міста Покровськ. 2 особи (з них 1 дитина) капеланом церкви "Добра звістка" до м. Костянтинівка.
Фото: прес-центр ДСНС
Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 - від благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 3200 осіб, забезпечено харчування 3 польовими кухнями.
Температура повітря навколишнього середовища становить 7 градусів морозу.
Зазначимо, з Авдіївки Донецької області, зранку, 1 лютого, евакуювали 80 дітей.
Бойовики у середу продовжили обстріли українських позицій в районі Авдіївки, в тому числі із заборонених Мінськими угодами РСЗО БМ-21 "Град".
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