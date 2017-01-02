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З Авдіївки евакуювали 132 жителя протягом дня, - ДСНС

До пунктів обігріву звернулось понад 3200 осіб,
Станом на 16 годину, 1 лютого, з міста Авдіївка Донецької області евакуйовано 132 особи (з них 70 дітей).
З Авдіївки евакуювали 132 жителя протягом дня, - ДСНС Фото: прес-центр ДСНС

З 132 евакуйованих осіб: 20 людей з будинку людей похилого віку в Авдіївці перевезені до будинку людей похилого віку в м. Білецьке Добропільського району.

86 осіб (з них 62 дітей) до пансіонату "Перлина Донеччини" та "Смарагдове містечко" в м. Святогірськ Слов’янського району;

В Маріуполь були вивезені 11 осіб, з них 4 - дітей. Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.


Фото: прес-центр ДСНС

13 осіб (з них 3 дітей) капеланом церкви "Добра звістка" до міста Покровськ. 2 особи (з них 1 дитина) капеланом церкви "Добра звістка" до м. Костянтинівка.


Фото: прес-центр ДСНС

Функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів ДСНС, 1 - від благодійної організації), 3 стаціонарних пункти обігріву, до яких звернулось понад 3200 осіб, забезпечено харчування 3 польовими кухнями.

Температура повітря навколишнього середовища становить 7 градусів морозу.

Зазначимо, з Авдіївки Донецької області, зранку, 1 лютого, евакуювали 80 дітей.

Бойовики у середу продовжили обстріли українських позицій в районі Авдіївки, в тому числі із заборонених Мінськими угодами РСЗО БМ-21 "Град".

Біля 7 години ранку, 1 лютого, бойовики продовжили обстріл міста Авдіївка, в результаті чого дістав поранення цивільний мешканець 1954 року народженння.
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01 02 2017 17:56
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