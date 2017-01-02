З Авдіївки евакуювали 80 дітей

У Маріуполі людей безкоштовно розмістять у двох пансіонатах, де є харчування. Поселення безкоштовне

З Авдіївки Донецької області, зранку, 1 лютого, евакуювали 80 дітей.

"Зранку з Авдіївки виїхали 80 дітей в Святогірськ. Також евакуювали будинок для літніх осіб. Евакуація добровільна. В 11 ранку та о 18 годині буде наступний автобус. Всі, хто хоче виїхати, можуть виїхати ними до Маріуполю", - повідомляє Громадське.

У Маріуполі людей безкоштовно розмістять у двох пансіонатах, де є харчування. Поселення безкоштовне.

Один автобус може вмістити 30 людей, але зараз тих, хто записався на евакуацію вже більше, тому їм пропонують виїхати завтра.

"Ніч була спокійнішою, ніж 3 доби до того, але температура в будинках не піднімається вище +15. Воду змогли поремонтувати, частково вона доходить до 4 поверху багатоквартирних будинків", - йдеться в повідомленні.

Світла в місті досі немає. Оскільки бої не припиняються, то нема можливості поремонтувати.

"В пунктах обігріву десь 1000 чоловік, вони прийшли по хліб і гарячу їжу з кавою. Благодійні фонди роздають медикаменти тим, у кого є справка про допомогу. Речі дають тим, у кого паспорт і авдіївська прописка. Рятувальники організували стаціонарний зв'язок і кожен може зателефонувати на будь-який номер и передати рідним щось, тому що мобільний зв'язок не працює. Є гучновмовці, через кажуть, коли будуть автобуси і де можна записатись на евакуацію", - повідомили журналісти.

Зазначимо, в Авдіївці у квартирах підтримують температуру на рівні 15 градусів тепла, електропостачання немає, воду дають по графіку, газ є.

Бойовики у середу продовжили обстріли українських позицій в районі Авдіївки, в тому числі із заборонених Мінськими угодами РСЗО БМ-21 "Град".