З Бакуліна зняли депутатську недоторканність

Верховна Рада у четвер надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата із фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна, якого підозрюють у привласненні та відмиванні коштів в особливо великих розмірах.

Народні депутати підтримали усі три подання, пише "Укрінформ".

Подання на притягнення депутата до відповідальності представляв генеральний прокурор Юрій Луценко.

При цьому за дозвіл притягнути депутата до кримінальної відповідальності проголосували 274 депутати, за його затримання - 252, а за дозвіл заарештувати Бакуліна - 240 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Як відомо, ГПУ просила Верховну Раду зняти депутатську недоторканність з Бакуліна, оскільки його підозрюють у привласненні та відмиванні коштів в особливо великих розмірах.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що Євген Бакулін, з березня 2010 року, ймовірно, брав участь у злочинній організації Віктора Януковича та вчиненні злочинів проти власності та у сфері службової діяльності", - заявив генпрокурор Юрій Луценко, зачитуючи подання на нардепа.

Раніше Комітет з питань регламенту та організації роботи ВРУ визнав законними подання генпрокурора щодо надання згоди парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата з фракції "Опозиційний блок" Євгена Бакуліна.

Нардепу інкримінують вчинення у складі злочинної організації Віктора Януковича кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, а саме: незаконного заволодіння шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах - грошовими коштами ПАТ "ДАК "Чорноморнафтогаз" в сумі понад 3,2 млрд грн при здійсненні закупівель самопідіймальних бурових установок "Петро Годованець" та "Україна".

Окрім того, він підозрюється у незаконному заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах - грошовими коштами, належними ПАТ "НАК "Нафтогаз України" в сумі майже 450 млн грн при здійсненні закупівель нафтопродуктів у ТОВ "ГазУкраїна-2020".

Бакулін очолював "Нафтогаз України" з березня 2010 року по березень 2014 року. У березні 2014 року його затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. Згодом Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу в сумі 10 млн грн.